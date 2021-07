Even uitblazen voorbeurs, inflatie VS en start nieuw cijferseizoen

De AEX en de rest van de futures openen een fractie boven of onder nul na wéér records en all-time highs. De Dow Jones vinkte gisteravond standje 35.000 af en de Nasdaqjes hebben 15.000 punten in zicht.

De AEX kachelt ook lekker door (+18,2%) dit jaar. Sinds de krach vorig jaar maart waren er amper serieuze dalingen, formeel nog niet één dip of correctie (10%). Het komt erop neer dat u iedere daling moet benutten voor bijkopen, totdat ééns dat spelletje niet meer werkt uiteraard. Maar ja, ga dat maar eens timen.

Dit gaat in grote lijnen al zo sinds de centrale banken verruimen. Intussen groeit er een hele nieuwe generatie op die niet beter weet dan dat het pompen want we willen niet verzuipen ofzo is. En misschien blijft het ook wel zo gaan, zo lang als de centrale banken verruimen. Die hebben er voorlopig nog geen genoeg van.



Er is amper richtinggevend nieuws nu - Barclays zet Royal Dutch Shell op kopen, zie verderop - maar de agenda is veelbelovend. De Duitse consumentenprijzen over juni worden net bevestigd op 2,3% YoY en 0,4% MoM en - opletten - vanmiddag is er dit cijfer uit de VS. De markt verwacht 0,5% MoM en 4,9% YoY.

Verder starten niemand minder dan JPMorgan Chase, Goldman Sachs en PepsiCo het H1-cijferseizoen. Zelf ben ik nog het meest benieuwd of dat laatste - een pracht van een Dividend Aristocrat trouwens, die het nog beter doet dan aartsrivaal Coca-Cola - iets over inflatie en doorprijzen zegt, en wat.

De banken gaan juichcijfers bekend maken, nadat ze eerder al dikke dividendverhogingen aankondigden na groen licht van de Fed. Doorgaans reageert de brede markt niet op cijfers van Amerikaanse financials. Daarvoor moet u bij Big Tech zijn, hoewel dat effect ook steeds minder wordt, heb ik de indruk.



De opening dan, niet blazen. Wie haalt er koffie? Alles met een nul voor en veelal ook een nul achter de komma.



De rentes worstelen er een basispuntje bij:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ING dat desinvesteert, idem dito ABN Amro, Vopak is er ook en Broadcom (hier) en Ryanair (hier):

07:58 Ryanair verwacht weer groei in komende jaren

07:39 Nieuwe kwaliteitsproblemen bij Boeing - media

07:34 Barclays zet Shell op kooplijst

07:22 Frankrijk verscherpt coronamaatregelen

07:08 Europese beurzen openen vlak

06:55 Ruim 187,2 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:55 Chinese import stijgt harder dan export

12 jul ING verkoopt Oostenrijkse retailtak aan bank99

12 jul FDA wil waarschuwen voor bijwerking Janssen-vaccin - media

12 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

12 jul Beperkte winsten op Wall Street

12 jul Olieprijs lager gesloten

12 jul Vopak en Aegis slaan handen ineen voor LPG-opslag in India

12 jul Broadcom in gesprek over overname SAS - media

12 jul Bescheiden winsten op Wall Street

12 jul Europese beurzen hoger gesloten

12 jul ABN AMRO verkoopt portefeuille intermodal en shipping leningen

12 jul Virgin Galactic kondigt emissie aan

12 jul AEX hoger gesloten

Analistenadvies:

Royal Dutch Shell: naar overweight van equalweight en naar £19,50 van £17 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

03:00 Handelsbalans - Juni (Chi)

08:00 Inflatie - Juni def. (Dld)

08:45 Inflatie - Juni (Fra)

10:00 IEA - Maandrapport oliemarkt (Fra)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Juni (VS)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 PepsiCo - Cijfers tweede kwartaal (VS)

14:30 Inflatie - Juni (VS) 0,5% MoM en 4,9% YoY

En dan nog even dit

De terugblik, records en Dow Jones 35.000:

Wall Street’s main indexes rose to fresh record highs as investors awaited the start of earnings season and a batch of economic data. More here: https://t.co/FQoL3BN0Mz pic.twitter.com/nzwPNOKNBq — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2021

Van vannacht:

China’s exports climb almost 20% in June in yuan terms https://t.co/0OFxe8M1Qx — Bloomberg Markets (@markets) July 13, 2021

Ik liet u die AEX-grafiek met dipjes al zien; het mag inderdaad wel weer eens? Mr. Market doet alleen nooit aan verzoekjes en timen is vaak heel kostbaar:

Analysis: Wall Street charges ahead but some option traders hedge against sharp pullback https://t.co/m0cHPy0A17 pic.twitter.com/PA7ifN4qBm — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2021

Die apps zijn toch de business...?

China's biggest ride-hailing firm Didi Global confirmed that the country's internet regulator has asked app stores to remove the company's 25 apps. The move could have an adverse impact on its revenue https://t.co/5R9YK9qpQK pic.twitter.com/odLuyHS3DX — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2021

U dacht wellicht ook al in deze richting:

The Chinese tech giants that Beijing is cracking down on are backers of big U.S. IPOs https://t.co/OeqGhgOVry — CNBC (@CNBC) July 13, 2021

Het is menens:

$1tn of mkt cap has been wiped out in latest China Tech selloff due to tighter regulation by Beijing. Selloff equivalent to prevailing mkt value of Alibaba, Meituan, PDD combined. Recent regulatory tightening cycle unprecedented in terms of duration, intensity, velocity, GS says. pic.twitter.com/zkTJrWLAht — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 12, 2021

Er waren al dikke, dikke dividendverhogingen. Vanmiddag meer.

The big four U.S. banks are expected to post a combined second-quarter profit of $24 billion compared with just $6 billion at the same time a year ago pic.twitter.com/DGTpdHredQ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2021

Wat is excessief?

The European Central Bank could take steps to ensure that lenders avoid paying excessive dividends later this year, when it will “most likely” lift a cap on payouts, a top official says https://t.co/7iXoGVLVvN — Bloomberg Markets (@markets) July 12, 2021

Intussen bij diezelfde ECB:

#ECB fires up the printing press again before summer break: Weekly release of holdings under ECB’s asset purchase programmes showed net increase in PEPP holdings of €22.1bn. Alongside resilient issuance activity & large redemptions, release indicates strong PEPP pace, GS says. pic.twitter.com/hXDyvjvArV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 12, 2021

-17,3% gisteren (op die emissie van $500 miljoen):

Branson’s impact on commercial space race will be huge, says former NASA astronaut https://t.co/32Jzir6O1c — CNBC (@CNBC) July 13, 2021

Bloomberg voorziet nog meer cryptofraude:

Some small-time hustler created 'Safe Heaven' with a few deft keystrokes, hyped the hell out of it — and promptly cashed out.



Billions are lost annually through a variety of cryptocurrency scams. The way things are going — this will only get worse. https://t.co/bSHKd6f5p2 pic.twitter.com/CLUZIeuiMf — Bloomberg Crypto (@crypto) July 13, 2021

See you in court? See you in court:

Elon Musk insisted in court he does not control Tesla and said he did not enjoy being the electric vehicle company’s chief executive as he took the stand to defend the company’s 2016 acquisition of SolarCity. More here: https://t.co/vECCiW9DGd pic.twitter.com/QYKqLn5qGm — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2021

Veel plezier en succes vandaag.