Edelmetalen zijn goede kanshebber voor prijsherstel tweede jaarhelft

De grondstoffen kunnen op een prima eerste jaarhelft terugblikken. De Bloomberg Commodity index staat sinds begin dit jaar 21% hoger, en de S&P GSCI deed het met 28% nog een stuk beter. In een vervolg op het artikel van gisteren bespreek ik de eerste jaarhelft en de vooruitzichten van landbouwproducten en (edel)metalen.

Landbouw blijft afhankelijk van het weer

Over de granen had ik het uitgebreid in deze column van eind juni. De graanprijzen stegen in mei naar het hoogste peil in acht jaar door aantrekkende vraag en tegenvallende oogstprognoses. Daarna volgde een terugval, maar zowel tarwe (+7,4%), maïs (+38,7%) als soja (+26,7%) houden na zes maanden een positief rendement over.

Bij de landbouwgrondstoffen deden ook suiker (+29%) en koffie (+22%) het goed in de eerste jaarhelft. Bij koffie is de droogte in Brazilië, de grootste aanbieder van arabica, veruit het belangrijkste probleem. De oogst zal er dit jaar met een kwart dalen naar het laagste niveau in vier jaar, en de gevolgen zullen zich ook nog in het komende oogstjaar doen voelen.

De duurdere Braziliaanse real is een andere factor die de koffieprijs ondersteunt. Het valutapaar USD/BRL veert de voorbije weken weer op vanaf een belangrijk steunniveau, wat voor winstnemingen zorgde. Ook de suikerprijs surft mee op de sterke BRL en de droogte in Brazilië. Een ander element is de aantrekkende olieprijs, waardoor meer ruwe suiker wordt omgezet in ethanol. Dit vermindert het aanbod aan geraffineerde suiker.

Metalen

De metalen lieten tussen januari en juli een gemengd beeld zien. China probeerde dit voorjaar om de opmars van de metaalprijzen een halt toe te roepen door de speculatie met termijncontracten te ontmoedigen en te dreigen om een deel van de strategische voorraden te verkopen.

Deze poging is maar half gelukt. Door de hogere margeverplichtingen werd speculeren weliswaar duurder, maar de prijzen van ijzererts en staal blijven in de buurt van recordniveaus noteren.

Net als bij olie is een tijdelijke terugval mogelijk maar op langere termijn krijgen de aantrekkende vraag (infrastructuurwerken) en de krappe aanbodzijde weer de overhand. Dit maakt dat elke noemenswaardige correctie een nieuwe koopkans biedt.

Koper

De koperprijs steeg in mei naar het hoogste niveau sinds 2011 door een combinatie van aantrekkende vraag en operationele problemen en sociale onrust die het aanbod verstoorden.

Tijdens de laatste weken van het kwartaal was er een bescheiden correctie, maar toch bleef er over de eerste zes maanden van 2021 nog een rendement van 21,8 procent over.

Edelmetalen

Drie van de vier edelmetalen sloten de eerste jaarhelft af met een negatief rendement. Enkel palladium kon een winst van 13,6% noteren. Na een sterke jaarstart voor de edelmetalen volgde een terugval en een dubbele bodem in maart.

Een prijsherstel bracht goud en zilver half juni weer bijna op het niveau van het jaarbegin, maar toen volgde een nieuwe uitverkoop. Dat was nadat de Federal Reserve onverwacht snel renteverhogingen in het vooruitzicht stelde, waarna de dollar steeg en goud en zilver omlaagtrok.

Economisch herstel

De aandelenmarkten bleven op recordkoers terwijl de rente op de Amerikaanse tienjaars overheidsobligatie begin juli is teruggevallen naar het laagste peil sinds februari. Daarmee uiten de markten hun twijfels over de kracht van het economische herstel.

De dreiging van de centrale bankiers met renteverhogingen en afbouw van de stimuli is grotendeels bluf. Gezien de explosie van de overheidsschulden is sterk oplopende rente niet wenselijk. De reële rente (nominale rente min inflatie) is nog steeds ruim negatief.

Dit blijft een erg gunstige marktsituatie voor de edelmetalen, die daarmee een goede kanshebber zijn voor prijsherstel in de tweede jaarhelft.