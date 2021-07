Weinig actie, maar veel groen nieuws

De AEX indicatie is een fractie lager en dat geldt ook voor de andere aandelenfutures na weer een leuk dagje Wall Street vrijdag.

Niet veel groots, belangrijk en meeslepend nieuws dit weekend, maar er is wel veel groen nieuws. ESG-beleggen is snel de norm aan het worden, kijk maar onderaan. Eindelijk input, van de bedrijven zelf - hoe zit het met omzet, winst, dividend, buybacks en outlooks? - het H1 cijferseizoen start deze week met:

Just Eat Takeaway

NSI

TomTom

JPMorgan

Citigroup

Wells Fargo

Goldman Sachs

Morgan Stanley

PepsiCo

Alcoa

Delta Airlines

UnitedHealth

Verder zijn er vooral morgen inflatiecijfers uit de bekende landen. Onze AEX staat, zoals het zo mooi heet, aan de vooravond van het cijferseizoen, nog geen procent onder all time 738,10 en de waardering is iets gezakt. De index doet net iets minder dan negentien keer de verwachte winst.



Het nieuws dan van dit weekend, eens zien of we allerlei fantasie en space startups gaan krijgen:

“It does mark a really big step for space tourism.”@EdLudlow witnessed Richard Branson take off in Virgin Galactic’s Unity space plane. He breaks down what the successful test means for the future of commercial space flights pic.twitter.com/46lnjcImq5 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 11, 2021

De opening is een beetje miezerig, maar het kan nog alle kanten uit. Dat kan het natuurlijk altijd, dat is dan ook wel weer zo. Er springt in ieder geval geen een koers uit. of het moet zijn dat de dollar wat is verzwakt.



De rentes houden even halt, ofwel de bull run in staatsobligaties van vorige week is even gestuit.

Analistenadvies:

NN: naar €40 van €40,70 - Morgan Stanley

Randstad: naar sectorperform van outperform en naar €69 van €62 - RBC

06:30 Faillissementen - Mei (NL)

En dan nog even dit

Tien? Tien:

Het aantal failliet verklaarde #bedrijven is in juni gedaald met 10. Het aantal uitgesproken #faillissementen in de eerste helft van 2021 is iets meer dan de helft lager dan in het eerste halfjaar van 2020. Lees er meer opver op onze website https://t.co/danquxgfPy pic.twitter.com/hDQchxNDxS — CBS (@statistiekcbs) July 12, 2021

Meer:

De transactieprijzen van Nederlandse #koopwoningen, van zowel nieuwe als bestaande, waren in het eerste kwartaal van 2021 harder gestegen dan het Europees gemiddelde. Meer op onze website: https://t.co/5LnAuHRKcy pic.twitter.com/jPVc3eRygW — CBS (@statistiekcbs) July 12, 2021

Verwacht geen wonderen?

ECB to change policy guidance at next meeting, Lagarde says https://t.co/bJeP1WSxeg pic.twitter.com/wlmyz7Gywt — Reuters Business (@ReutersBiz) July 12, 2021

Zij ook al:

Sovereign asset managers raise ESG focus in wake of COVID-19 - Invesco https://t.co/5ACVSegTjw pic.twitter.com/cTImUWudWs — Reuters Business (@ReutersBiz) July 12, 2021

Nog meer:

Big insurance companies launch net-zero climate alliance https://t.co/an80jakRQc pic.twitter.com/XjO2QknEAr — Reuters Business (@ReutersBiz) July 11, 2021

En nog een:

BlackRock CEO calls for stronger climate finance plan at G20 meet https://t.co/F3yQSBmApl pic.twitter.com/WQWOWPhpC6 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 11, 2021

Nog eentje dan:

U.S. Treasury's Yellen to push development banks to step up climate financing effort https://t.co/7QEBpSuyw0 pic.twitter.com/X19KZH6pax — Reuters Business (@ReutersBiz) July 11, 2021

Oh, geen verstand van:

The world's largest carbon market is set for a historic revamp. Europe's shipowners are concerned https://t.co/EYSPNSj4gN — CNBC (@CNBC) July 12, 2021

Nou, wat zou dat nou toch zijn?

Here's why China and the U.S. are clashing over stock listings https://t.co/6IVOdoLjvU — Bloomberg Markets (@markets) July 12, 2021

Auw!

Wall Street’s $6 billion fee bonanza is chilled by China IPO curbs https://t.co/JFRQ6sdwPZ — Bloomberg Markets (@markets) July 12, 2021

Kijk nou:

Grill maker Weber plans to be public in time for next summer https://t.co/wzAirRMAEo — Bloomberg Markets (@markets) July 12, 2021

Bij deze:

China’s V-shaped economic rebound from the Covid-19 pandemic is slowing, sending a warning to the rest of world about how durable their own recoveries will prove to be https://t.co/492MfTxtVc — Bloomberg Markets (@markets) July 12, 2021

Hoe legt u dit thuis uit?

Just to put things into perspective: Combined balance sheets of #Fed, #BoJ and #ECB have hit fresh ATH at almost $24tn. Since the financial crisis of 2008, the amount has increased sixfold! pic.twitter.com/pcayi2JziO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 11, 2021

Wacht even...

If, as JPMorgan says, wide use of Bitcoin by El Salvador might strain that blockchain… that doesn’t bode so well for the the “Bitcoin as payment mechanism” argument https://t.co/jm7m8LbPtF via @technology @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) July 11, 2021

Veel plezier en succes vandaag.