Amazon weerspiegelt zonnige verwachtingen van beleggers

prima analyse, maar wat heb ik als "kleine belegger" daar in de praktijk aan ? Met een koers van $ $3.554,00 of hoger. Wie van ons kan dat betalen? en dan nog het valutarisico en de kosten om dollars te kopen om Amazon(of een andere grootheid) te kunnen kopen.

Ik beleg alleen nog maar in aandelen in Amsterdam genoteerd en dan beperk ik me tot een stuk of vijf met een koers van hooguit 25 euro. Ik koop bij voorkeur 100 aandelen om daarop callopties te kunnen schrijven....

Hoeveel lezers van deze column rekenen zich tot de groep "kleine beleggers"? En waarin beleggen zij ? Dit vraag ik me regelmatig af.