Amazon weerspiegelt zonnige verwachtingen van beleggers

Met veel verse koersrecords in tech zijn beleggers blijkbaar optimistisch gestemd. Onder andere Amazon zet de toon.

Het was een rommelige week op de financiële markten. Toch trokken de aandelenkoersen aan het einde van de week weer wat aan. De AEX wist uiteindelijk een weekwinst van 1,3% te boeken.

De markt kijkt blijkbaar vooruit, de komende tijd staat in het teken van kwartaalcijfers. Ik denk dat beleggers snakken naar goed nieuws. Maar hier zit ook een addertje onder het gras. Want sterke cijfers zeggen niet zo veel als die worden vergeleken met het crisiskwartaal van 2020, toen de wereld in brand stond.

Dinsdag 13 juli kom ik, zoals gebruikelijk één dag voor de cijfers, met een technisch update van ASML. Vandaag houd ik al mijn vergrootglas boven Amazon, want het technische plaatje ontwikkelt zich de laatste dagen prima nadat de hoogste stand ooit is bereikt.

Ook andere Nasdaq-aandelen bereikten een nieuw all-time high, zoals Facebook, Alphabet, Apple en Microsoft. Dat beloven spannende weken te worden, met zoveel optimistische verwachting in de markt.

Bij Amazon is technisch vooral opmerkelijk dat een trading range werd gebroken. Want het aandeel zat al maanden vastgeplakt in een horizontaal consolidatieverloop onder de weerstand van $3.550.

Lange termijn Amazon uitstekend

Amazon profiteert van de sterke groei van online verkopen. De online retailer slaagt erin haar andere diensten en platformen, zoals Amazon Web Services, Alexa en Amazon Prime, verder uit te bouwen.

De sterke prestaties worden de laatste dagen gereflecteerd in het mooie koersverloop van het aandeel. Maar zoals gezegd, de voorgaande maanden zijn beleggers nog terughoudend geweest.

Nu de koers boven de weerstand van $3.554,00 weet te breken lijkt Amazon in galop te gaan. Deze doorbraak is nipt, maar geeft wel het begin van een verbetering aan.

Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat Amazon.com erin slaagt om boven deze horde te blijven. Daarna kan de koers naar niveaus rond $4.230.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Amazon.com laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. B.O.B. stabiliseert wat. Dit suggereert dat Amazon iets minder slechter presteert (vergeleken met de rest van de Nasdaq) dan een paar maanden geleden.





Meerdere koopsignalen Amazon sinds 2006

Op de meerjarige grafiek hieronder is het wonder van Amazon goed te zien. De opwaartse trendlijn markeert de onderkant van de krachtige uptrend. Vanaf 2006 zijn er een meerdere koopsignalen geweest. Ons laatste instapmoment is op de grafiek gemarkeerd met nummer 6 begin vorig jaar.

Toen (op 20 april 2020) gaven we opnieuw een koopadvies aan defensieve beleggers. We hebben indertijd acht aandelen Amazon in onze lange termijn portefeuille opgenomen, op een aankoopkoers van $2.375. De aanschafwaarde van deze positie bedroeg exact $19.000. De huidige waarde thans ligt rond $29.754.

Overigens hebben we in de afgelopen veertien jaar meerdere defensieve lange termijn koopadviezen gegeven, telkens na uitbraken en technische koopsignalen.

Op de grafiek zijn deze aankopen gemarkeerd met de nummers 1 t/m 6. Het koopsignaal van vorige week is gemarkeerd met nummer 7. Defensieve lange-termijnbeleggers mogen Amazon voorlopig in portefeuille vasthouden.

Amazon kan soms ook flinke tikken krijgen. Zo crashte het aandeel tijdens het leeglopen van de dotcomcrisis in 2000 met meer dan 90%, tot de koers pas rond $6 wat grond voelde.

Maar ook als de koers niet op hol slaat kan het er stevig aan toe gaan. Onlangs nog zakte de koers van $3.550 naar $2.875, in 2019 van $2.000 naar $1.700 en in 2018 van $2.000 naar $1.300.

Dit houdt in dat je als lange-termijnbelegger ook dips van 15% tot 30% moet kunnen uitzitten. Waarvan acte, maar het blijft verder een mooi aandeel voor de defensieve lange-termijnbelegger.