Ruzie bij VEB: Directeur Paul Koster stapt op

Er is een grote ruzie ontstaan binnen de Vereniging van Effectenbezitters. De in 1924 opgerichte vereniging, die opkomt voor de belangen van Nederlandse particuliere beleggers, hield op 21 juni jl. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Uit het verslag van die vergadering, afgedrukt in het afgelopen vrijdag verschenen blad Effect, blijkt dat de ruzie binnen de VEB vlak voor die vergadering is geëscaleerd. Directeur Paul Koster heeft zijn ontslag ingediend bij de Raad van Commissarissen. Daarna is een diepgaand conflict ontstaan tussen de scheidend directeur en de Raad van Commissarissen. Koster schrijft daarover: "Daarbij heeft de VEB zijn visie neergelegd over de VEB na mijn vertrek" en "Deze discussies hebben niet tot overeenstemming geleid, waarna de Raad van Commissarissen als geheel is teruggetreden.” De afgetreden Raad van Commissarissen bestond uit vijf personen met advocaat Maarten Sanders als voorzitter. De VEB kampt al enige jaren met een dalend ledental. Begin 2019 had de VEB nog meer dan 40.000 leden. In 2019 daalde het ledental met 4,7% en in 2020 bedroeg de daling zelfs 6,1%. In de begroting voor 2021 wordt uitgegaan van een verdere daling van de contributie met meer dan 7%. Daarmee hebben inmiddels meer dan 4.000 leden de VEB de rug toegekeerd. De afgetreden voorzitter van de Raad van Commissarissen Maarten Sanders was niet voor commentaar bereikbaar. Paul Koster liet telefonisch weten dat met de afgetreden commissarissen is afgesproken geen nadere informatie over het conflict te geven.

