Stilletjes en bescheiden herstel, een paar maffe nieuwtjes en koersen

De rentes stijgen! Eén (EU) tot vier (VS) basispunten bikkelen de staatsobligaties er nu bij.

AEX en Europese futures openen een paar tienden in de plus en de Amerikaanse doen het met een dito min, na een sell-off in Europa en gewone dalingen (alle indices met een nul voor de komma) in de VS. Azië scoort lager op de Hang Seng na, de dollar is vlak, commodities zakken en crypto doet ook niet veel.

Dat de koersen een keer een schop krijgen na een reeks all time highs op een rij is niets bijzonders. Dalen hoort bij de markt, ook in een opgaande trend en het kan soms fors gaan. Wat wel opmerkelijk is is, is dat de volatiliteit (hier de VIX Index) meteen weer boven officieuze onrustgrens 20 staat. Dat is wel heel snel.

Over coins en crypto gesproken, waar veel banken, brokers en financials ze links- of rechtsom omarmen, is er een Nederlandse bank die er niets mee kan. Of wil. Wellicht speelt ook een rol dat ABN Amro net een dikke witwasboete heeft gehad...?

Verder is er geen acuut nieuws, op het Damrak is zelfs weer niks te doen. Geen nieuws, geen advies: niks. wat dat betreft mag het H1-cijferseizoen wel beginnen, we kunnen wel weer input gebruiken. Volgens de networks doen we het trouwens weer eens in onze pantalons, want Covid-19, mutaties, economie en de rest.

Vandaar die daling gisteren, zeggen ze. Misschien, maar na één dag valt er zelden een echte conclusie over de markt te trekken. De aandelenbeurs is drie weken lang bijna onafgebroken rond 5% gestegen. Dan komt er een keer een tikkie terug.



De rentes dan, op de Amerikaanse na spat het enthousiasme er niet echt vanaf:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

De AFM meldt deze shorts met Pharming:

De agenda met niet al te vrolijke gezichten bij Prosus?

00:00 Prosus - Bava

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Juni (Chi)

06:30 Industriële productie - Mei (NL)

08:00 Industriële productie - Mei (VK)

08:00 Handelsbalans - Mei (VK)

11:30 Industriële productie - Mei (Bel)

16:00 Groothandelsvoorraden - Mei (VS)

En dan nog even dit

Ik sta er toch iedere keer weer van te kijken wat de networks allemaal aan de koersen weten af te lezen. Niets van dit alles is hard te maken.

U.S. stock prices fell as investors pared exposure to risk amid a cloudy outlook for the pace of the U.S. economic recovery and the rapid spread of the Delta coronavirus variant https://t.co/pNwUIHnXWG pic.twitter.com/zbTiXZQ0b6 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 9, 2021

Koersen voorspellen, ook zoiets. Enfin, OS zonder publiek, wat is daar nou aan?

Japan’s Nikkei 225 Stock Average is set to enter a correction after a state of emergency was declared in Tokyo ahead of the Olympics https://t.co/wOH7aUIkup — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2021

Hoe moet ik het lijntje trekken? Niettemin ligt de Nikkei 225 er zeker niet goed bij. Dit is gewoon een sluipende neergaande trend:



En de VS gaat óók onderzoek doen naar beursgang Didi:

EXCLUSIVE U.S. set to add more than 10 Chinese companies to its economic blacklist over alleged human rights abuses and high-tech surveillance in Xinjiang https://t.co/dCr4Vs8GUw via @humeyra_pamuk @davidshepardson — Reuters China (@ReutersChina) July 9, 2021

Geen klant van ABN Amro zeker?

Square plans to make hardware wallet for bitcoin https://t.co/0sY83dZjtX pic.twitter.com/D0pZmUpUey — Reuters Business (@ReutersBiz) July 9, 2021

Heel hip, maar intussen is de boel niet op orde:

Binance might just be the biggest, craziest thing in the big, crazy realm of cryptocurrencies https://t.co/h28QvfUvUu — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2021

Opmerkelijk ja, in slechte tijden consensus en nu er betere tijden lijken aan te komen, rollen ze weer over straat:

What is OPEC+ fighting about? https://t.co/VleCBgJZVU — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2021

De ECB gaat eventueel een tijdje meer dan 20% tolereren, terwijl de Fed er zelf naar kan streven:

ECB More Cautious Than Fed on Inflation Overshoot in New Target https://t.co/jqM0TODztP — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2021

Systematisch, voor wie een inlog heeft:

NEW: ????Here's how China is clamping down on big tech firms and crushing billionaires



Click the "Follow" button to get email updates about this topic ??https://t.co/SUESq14onI — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2021

Ja, we weten altijd pas achteraf wat Mr. Market ons nu wil vertellen.

BofA's high yield bond index dipped below 4% — for the first time. What does Mr. Market want to tell us? Inflation is transitory? Inflation is good for credit strength of comps? https://t.co/wZwucxSw5k pic.twitter.com/u80BGZFhBt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 8, 2021

De uitsmijter nog, de meest bullishe spotprent ooit :-)

Cartoon of the Day: The End Is [Nowhere] Nearhttps://t.co/QPsWdzzcdw pic.twitter.com/M6Ciba9wBY — Hedgeye (@Hedgeye) July 8, 2021

Veel plezier en succes vandaag.