Beurzen balanceren tussen hoop en vrees, hebzucht en angst

Technisch balanceren de financiële markten tussen hoop en vrees, hebzucht en angst.

De beurzen lopen flinke klappen op. Onder andere tegenvallend cijfers over Amerikaanse arbeidsmarktcijfers zorgen voor wolken boven de markten. Gaan beleggers zich ineens zorgen maken, vlak voor de nieuwe ronde kwartaalcijfers? Kortom is er vrees?

Pas enkele weken geleden rolden we met z'n alle over elkaar heen om aandelen te bemachtigen, kortgezegd hebzucht.

Angst

Hier en daar beginnen beleggers weer over risico te praten. Voor het eerst las ik in een artikel zelfs, in relatie tot beleggen, het woord angst.

Volgens Bloomberg worden beleggers onrustig. Het persbureau denkt dat beleggers, met de dreiging van nieuwe varianten van het coronavirus, vraagtekens hebben bij de kracht van het economische herstel.

Bloomberg noemde van de week enkele financiële markten, die op onrust wijzen:

haperende beurzen

rentes zakken weer (beleggers vluchten in obligaties)

dalende olieprijzen in (na OPEC debacle)

Chinese tech stocks lijden onder strengere regels

stijgende volatiliteit

Mijn IEX-collega Arend Jan kamp wees hier ook al op.

Enkele seinen op oranje

Uiteraard kan ik als technisch analist alleen technisch naar bovenstaande factoren kijken. Dat ga ik dan ook doen. Alles bij elkaar zie ik wel enkele seinen op oranje springen.

Maar vooral de combinatie van deze verschillende markten geeft beginnende zorg en vrees, mogelijk wat angst in de markten aan.

Maar ik wil benadrukken dat dit alleen op korte termijn technische schade oplevert. Op wat langere termijn, zeg twee tot vier maanden vooruit, is er nog niets aan de hand.

Hieronder bekijk ik dus de AEX en de Dow (haperende beurzen), vastrentende markten in NL en de VS (beleggers vluchten in oblies), Alibaba (China's tech) en de VIX (stijgende volatiliteit). De haperende olieprijs heb ik afgelopen week al uitgebreid belicht.

AEX-index is gestrand op weerstand 736,07

De Nederlandse beurs is afgeketst op de weerstand van 736,07 punten (gevormd op 17 juni). Thans gaat de AEX zich wat terugtrekken.

Op korte termijn met wat terugval richting de steun rond 718,50 punten (de bodem van 19 april). Het laagste intraday punt van donderdag 8 juli lag rond 718,22 punten.

Nu dit vangnet lijkt stand te houden, is de schade te overzien. Maar bij een eventuele doorbraak springen de seinen alsnog op rood.

De recente hogere koersbodems signaleren overigens een licht positieve ondertoon. Dus de strijd is nog niet gestreden. Het technische beeld trekt pas aan indien de horde van 736,07 punten overtuigend wordt gebroken.









Dow Jones maakt pas op de plaats

De Dow Jones neemt gas terug, waarbij de opwaartse trend tot stilstand komt. De uptrend wordt pas hervat indien de recente koerspiek van 35.078,10 punten naar boven wordt gebroken.

Voorlopig zie ik een terugtrekkende beweging onder beleggers, maar nog geen overgave.

Mogelijk drijft de onrust over. Belangrijk is wel dat de eerste steun van 33.106,20 punten weet stand te houden.







Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente draait neerwaarts

De Nederlandse rente is onder de de junibodem gezakt nadat eerder de opwaartse trend naar onderen is gebroken. Ook heeft de Nederlandse rente eind juni een lagere koerstop achtergelaten, hetgeen neerwaartse druk signaleert.

Er is technisch weer sprake van een dalende tendens in de rente (die ik niet zag aankomen, ik zeg het eerlijk). Deze geeft aan dat beleggers veiligheid zoeken in staatsleningen. Hier spreekt redelijk wat voorzichtigheid uit.











Kopers keren ook bij Amerikaans staatsleningen terug

Ook in de VS zakt de rente fors, dit jaar al van 2,49% naar 2%. In het spiegelbeeld krult de Amerikaanse 30-jarige staatslening omhoog. De US T Bond 30yr zet bovendien weer hogere bodems neer.

Er zijn sinds lange tijd weer kopers actief. De T Bond heeft ruimte tot 168,00 (topje van 11 februari).

Ook in de VS schuilen beleggers. Zij vluchten in staatsleningen. Hier spreekt voorzichtigheid en lichte onrust uit.



Alibaba onder druk

Het zit webwinkel Alibaba technisch tegen. Nu de Chinese overheid strengere regels oplegt aan techbedrijven zet de verkoopdruk door. Dit voorjaar is de uptrend (blauwe stippellijn) al verlaten.

Sinds eind vorig jaar is de beurswaarde al met een derde gedaald. Op korte termijn zakt de koers van de webwinkel ook nog door de laatste technische steun rond $211,23 (de bodem van 25 december 2020).



Lagere toppen signaleren bovendien nog steeds verkoopdruk. Nu de steun breekt gaat het luik open. Dan wordt $169,95 het volgende neerwaartse koersdoel.

Al met al is het een zorgelijk technisch plaatje, wat ook bij andere Chinese techbedrijven zichtbaar wordt.









Volatiliteit blijft laag

Ik begin het langzaam waar te nemen, die stijging in de volatiliteit. Ik denk niet dat er paniek in de markt zit. Wel signaleert de Europese VIX index dat er enige onrust onder beleggers komt.