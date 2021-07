Slotcall: Sell-off!

Een dag als vandaag maakt pijnlijk duidelijk dat beleggen gepaard gaat met risico's. De AEX zakte in de loop van de dag alleen maar verder weg en sluit uiteindelijk 2,0% in het rood.

Het zijn de cyclische aandelen die grootste klappen te verduren krijgen. Wie overwogen in chippers, financials en staalbedrijven zit, kan maar beter niet inloggen op zijn Degiro-account. Diverse media melden dat er angst in de markt is ontstaan over het herstel van de wereldwijde economie. Onder andere een tegenvallend cijfer over de Amerikaanse jobless claims wordt aangehaald.

Het klopt inderdaad dat er in de VS meer mensen een werkloosheidsuitkering aanvroegen dan verwacht. Toch kan dit de reden voor de daling niet zijn. Het cijfer kwam namelijk uit om 14:30 uur en als we kijken naar de AEX-grafiek zien we op dat tijdstip geen spike naar beneden. Soms is het gewoon zo'n dag dat alles wordt aangegrepen om op de verkoopknop te drukken.

ECB wordt groen

Verder maakte de ECB een nieuwe strategie-update bekend. Wat mij betreft zitten daar niet veel verrassingen in, zo gaat de centrale bank een flexibele inflatiedoelstelling van 2% hanteren. Simpel gezegd is het geen probleem als het algemeen prijspeil op korte termijn boven de 2% uitkomt.

De beleidsbepalers hechten er veel belang bij dat deze doelstelling op de middellange termijn wordt behaald. Dit is redelijk in lijn met het beleid van de Amerikaanse centrale bank.

Wat ons ook opviel, is dat klimaat nu een mandaat is van de ECB. Tja, ik ga hier maar niets over zeggen behalve dan dat er nu wel erg op lijkt dat Christine Lagarde een politieke benoeming is geweest. Arend Jan heeft vandaag even het gehele verdrag van Maastricht gelezen en het woord klimaat schijnt hier niet een keer in voor te zijn gekomen.

Kortste samenvatting #ECB strategiewijziging:

- Flexibele inflatiedoestelling 2%

- Huizen gaan mee in inflatiecijfer (zit die 2% meteen in de tas, denk u nu cynisch)

- ECB eigent zich klimaat als mandaat toe, Verdrag van Maastricht zegt hier nl niets over #AEX pic.twitter.com/YadV7ZDJhp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 8, 2021

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway (-1,3%) behoorde vanochtend nog bij de stijgers, maar moet uiteindelijk een veer laten. Toch is er weldegelijk goed nieuws te melden. Deliveroo heeft in het tweede kwartaal boven verwachting gepresteerd en heeft hierop de schattingen voor het gehele jaar verhoogd.

De maaltijdbezorger verwacht dat de GTV (bruto transactiewaarde van de bestellingen) dit jaar met 50 tot 60% groeit ten opzichte van een jaar geleden. Eerder rekende het bedrijf nog op een plus van zo'n 30 tot 40%.

Het is een duidelijk signaal dat de maaltijdbezorgingsbranche stug doorgroeit. Of u naar aanleiding van dit nieuws de aandelen Just Eat Takeaway moet hebben, leest u in het onderstaande artikel.

Just Eat Takeaway lift mee op verwachting Deliveroo #JUSTEATTAKEAWAY https://t.co/IYiZtcDl8p — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 8, 2021

Brede markt

De AEX zakt 2,0% en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (-1,7%) en CAC (-2,0%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt met 15,4%. De index noteert nu 18,7 punten.

Wall Street maakt een deel van zijn openingsverlies goed: S&P 500 (-0,0%), Dow Jones (-0,8%) en Nasdaq (-0,9%).

De euro stijgt met 0,4% en noteert 1,184 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,4%) en zilver (-0,9%) hebben het ook niet vandaag.

Olie: WTI (+1,0%) en Brent (+0,9%) zijn vandaag een witte raaf.

Bitcoin (-4,0%) laat een veer. De Chinezen zijn weer bezig.

Rentes

De rentes blijven maar dalen. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt drie basispunten tot -0,21%.

Het Damrak:

Philips (-3,1%) krijgt een trap na van Deutsche Bank. De zakenbank haalt het aandeel van de kooplijst nadat er in de afgelopen twee dagen in de VS twee rechtszaken zijn aangespannen tegen de producent van medische apparatuur. De eisers zijn van mening dat Philips longkanker zou hebben veroorzaakt. Het is geen publiek geheim dat de boetes in de VS nogal hoog kunnen oplopen.

(-3,1%) krijgt een trap na van Deutsche Bank. De zakenbank haalt het aandeel van de kooplijst nadat er in de afgelopen twee dagen in de VS twee rechtszaken zijn aangespannen tegen de producent van medische apparatuur. De eisers zijn van mening dat Philips longkanker zou hebben veroorzaakt. Het is geen publiek geheim dat de boetes in de VS nogal hoog kunnen oplopen. Aandelen met een Chinees tintje krijgen er weer flink van langs. Prosus (-4,1%) is zelfs de grootste daler binnen de AEX.

(-4,1%) is zelfs de grootste daler binnen de AEX. Royal Dutch Shell (+0,2%) is op het slot het enige aandeel die het hoofd boven water weet te houden. Het olieconcern profiteert van koersdoelverhogingen van Goldman Sachs en Credit Suisse.

(+0,2%) is op het slot het enige aandeel die het hoofd boven water weet te houden. Het olieconcern profiteert van koersdoelverhogingen van Goldman Sachs en Credit Suisse. Dit laatste geldt niet voor ArcelorMittal (-3,1%). Morgan Stanley en JPMorgan Cazenove hebben hun koersdoelverhoging een beetje slecht getimed.

(-3,1%). Morgan Stanley en JPMorgan Cazenove hebben hun koersdoelverhoging een beetje slecht getimed. Chippers doen het op een dag als vandaag bijna altijd slecht. De grootste bleeder is ASMI met een verlies van 3,8%.

met een verlies van 3,8%. Flow Traders (+1,6%) moet het juist van dit soort dagen hebben. Hoe meer volatiliteit en handel hoe beter.

(+1,6%) moet het juist van dit soort dagen hebben. Hoe meer volatiliteit en handel hoe beter. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt in een rap tempo toe. Hetzelfde geldt dus voor de kans op nieuwe lockdowns. Wellicht dat Basic-Fit (-2,4%) er de laatste weken daarom zo slecht bij ligt.

(-2,4%) er de laatste weken daarom zo slecht bij ligt. In Accsys (-4,4%) lijkt er wat winst te zijn genomen. Het ging de laatste tijd ook wel erg hard. Het handelsvolume van 531.000 stukjes ligt ook ruim boven het gemiddelde.

Adviezen

ABN Amro: naar €11,40 van €11,30 en houden - JPMorgan Cazenove

Ahold: naar €28,90 van €25,20 en kopen - Sanford & Bernstein

Adyen: naar €2.560 en kopen - Jefferies

Aperam: naar €51,50 van €38,40 en houden - JPMorgan Cazenove

Aperam: naar €57 van €55 en kopen - Kepler Cheuvreux

ArcelorMittal: naar €35,90 van €34,20 en kopen - Morgan Stanley

ArcelorMittal: naar €40 van €29,50 en kopen - JPMorgan Cazenove

DSM: naar €145 en houden - Morgan Stanley

IMCD: naar €130 van €102 en houden - JPMorgan Cazenove

ING: naar €12,40 van €12 en kopen - JPMorgan Cazenove

Philips: naar houden van kopen en naar €44 van €52 - Deutsche Bank

Royal Dutch Shell: naar 2.220p van 2100p en kopen Goldman Sachs

Royal Dutch Shell: naar 1.915p van 1.60p en outperform - Credit Suisse

Unilever: naar 4.200p van 3.600p en verkopen - Morgan Stanley

Agenda

9 juli 2021