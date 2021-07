Bescheiden daling voorbeurs en vooral Fed en ECB zorgen voor nieuws

De AEX future opent -0,2% en we doen het voorbeurs met heel weinig bedrijfsnieuws en heel veel centralebankennieuws.

Records op Wall Street, de Hang Seng valt nu op met -2,4% - u krijgt de laatste tijd veel zoekresultaten op China tech crackdown - dollar trekt aan, rentes zakken, commodities staan overwegend lager en de crypto's dalen ook. Niks bijzonders en er was ook geen nieuws van de Fed over inflatie, tapering en de rest.

Zo bleek gisteravond uit de notulen van het laatste rentebesluit. Er is alleen een technische maatregel: permanente repo-faciliteit. Centrale banken kunnen tijdelijk Amerikaanse staatsobligaties inruilen tegen dollars. Hierdoor wordt het voor hen gemakkelijker om dollars te verstrekken aan instellingen in eigen regio.

Het hele verhaal leest u hier.

The Fed just released the minutes from its June meeting, giving a glimpse into talks about the process of tapering. @ylanmui has the details. https://t.co/6oJRAjYS27 pic.twitter.com/pvyvm95FXv — CNBC (@CNBC) July 8, 2021

Misschien is dit momenteel de belangrijkste koers, want de Amerikaanse rente implodeert zowat (en die van de EU komen er achteraan). Gisteravond stond er zelfs 1,29% nog wat op het bord. Het lijkt er op dat de markt hoe langer hoe minder in het inflatie-rentescenario gelooft? iets waar we vooral in Q1 van in de ban waren.

Als dat zo is, kan u net zo beleggen als in de afgelopen jaren en gaat dit zeker nog tot 2023 duren? Want zo lang willen de centrale banken blijven verruimen. Ik zet er toch een vraagteken achter, want helemaal zeker bent u natuurlijk nooit op de beurs. Ik blijf in ieder geval voor assets kiezen en niet cash.



Intussen in Frankfort: dat volgt de Fed met haar flexibele inflatiedoelstelling. Het mag tijdelijk wat meer zijn dan 2%. Vandaag verschijnen ook de notulen van het laatste rentebesluit. Hier leest u meer.

Good news for debtors, bad news for savers: #ECB policy makers have agreed to raise their inflation goal to 2% and allow room to overshoot it when needed. A goal of 2% would be a significant change to the previous target of “below, but close to, 2%! https://t.co/Ic4OW3jUeJ pic.twitter.com/pmpFUuXSCm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 7, 2021

De opening stelt weinig voor. De AEX heeft all-time high 738,10 trouwens op schootsafstand. Eén goed en vooral verrassend nieuwtje...

De rentes? Die dalen. Alweer.

Het belangrijksteABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Opdrachtje Heijmans en onze inflatie komt uit op 2,0%. Mooi, dan kunnen we de ECB sluiten en DNB HQ is zowat al helemaal gesloopt :-)

07:41 Heijmans bouwt mee aan nieuwe wijk in Hellevoetsluis

07:36 ECB zet inflatiedoel op twee procent - media

07:25 Bunq haalt bijna 200 miljoen euro op

07:19 NN neemt meerderheidsbelang in serviceprovider Heinenoord

07:14 Mawer Investment meldt belang in Fagron

07:02 Europese beurzen openen in het rood

06:59 Nederlandse consumentenprijzen stijgen iets minder hard

06:57 Ruim 185 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

07 jul Wall Street hoger gesloten

07 jul Olieprijs lager gesloten

07 jul Update: Federal Reserve overweegt permanente repo-faciliteit - Notulen

07 jul Federal Reserve overweegt permanente repo-faciliteit - Notulen

07 jul Wall Street koerst af op hoger slot

07 jul Europese beurzen overwegend hoger gesloten

07 jul Aegon compenseert winstverwatering met aandeleninkoop

07 jul Handelsvolumes op Euronext in juni gedaald

07 jul Update: AEX sluit met winst

07 jul ArcelorMittal rondt inkoopprogramma af

Weer records dus:

After a choppy trading session, the S&P 500 and Nasdaq notched record closing highs in response to minutes from the last Fed meeting https://t.co/4ClCkYE6jm pic.twitter.com/jC8MouM9Oi — Reuters Business (@ReutersBiz) July 8, 2021

+2,0% YoY

De #inflatie was in juni wat lager dan in mei. Dit komt onder andere door de prijsontwikkeling van #tabak en #motorbrandstoffen. Meer op onze website: https://t.co/l5wrR3XCph #cpi pic.twitter.com/p36mfY8SHn — CBS (@statistiekcbs) July 8, 2021

Ja, maar het staat wel op het bord:

Analysis: U.S. bond managers say market has overshot, yields too low https://t.co/vUd6tmrEXT pic.twitter.com/yRUHK1nazb — Reuters Business (@ReutersBiz) July 8, 2021

Zoiets zat erin?

EXCLUSIVE: Chinese medical data group LinkDoc Technology has shelved plans for an IPO in the United States following Beijing's clampdown on overseas listings by domestic firms https://t.co/bl5Jrg8JHI by @murdochsj @GeniusWu pic.twitter.com/zVx6whwlbW — Reuters Business (@ReutersBiz) July 8, 2021

Dit vindt onze desk ook:

HSBC to China investors: ‘See through’ the tech crackdown and focus on fundamentals https://t.co/YCSib9Fh5o — CNBC (@CNBC) July 8, 2021

Momentum is alles. De crypto's zijwaartsen per saldo ook:

As meme stock momentum fades, AMC, GameStop fall https://t.co/j6rd8uygMe pic.twitter.com/hXpvQ123mS — Reuters Business (@ReutersBiz) July 8, 2021

Oh jee:

It’s time to bring out the bubble scorecard!

Are we in an equity bubble yet?

The Daily Insight: https://t.co/96ukZDquhb



Chart by @topdowncharts pic.twitter.com/sFNVwu9Xtw — jeroen blokland (@jsblokland) July 7, 2021

Nog maar eentje dan?

The $5.4 Trillion bet on the S&P 500: Acc to S&P Dow Jones Indices, a record $5.4tn is in ETFs that passively track the S&P 500. At the end of 2008 during the financial crisis, there was just $915bn worth of assets indexed to the S&P 500. https://t.co/hfdkTJXZuS pic.twitter.com/5rBTubYiq9 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 7, 2021

Gratis rijk worden, waar kennen we dat van?

People are getting crazy rich from selling stuff on the internet, and we’re not talking about Jeff Bezos.



Non-fungible tokens or #NFTs have become extremely popular in 2021. @EdVanDerWalt on how it works and the potential pitfall.



More on @crypto: https://t.co/v2WIWmThaZ pic.twitter.com/bkxZufUoIv — Bloomberg Crypto (@crypto) July 8, 2021

Veel plezier en succes vandaag.