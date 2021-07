TA: Wachten op een uitbraak voor wat actie

De aandelenbeurzen wereldwijd zijn de afgelopen weken per saldo niet veel opgeschoten. Met uitzondering van de Amerikaanse technologiebeurs maken de meeste aandelenindices pas op de plaats en is duidelijke richting ver te zoeken.

Binnen Europa ligt de AEX-index er nog het best bij, voornamelijk vanwege de zware weging van ASML, dat goed is blijven liggen, en Royal Dutch Shell dat profiteert van de oplopende olieprijs. De overige Europese indices corrigeren wat verder.

Ook de indices van de kleinere Nederlandse aandelen overtuigen al even niet meer. Hoewel een serieuze correctie nog is uitgebleven, zijn de stijgende trends wel stil komen te liggen en overgegaan in een meer neutraal koersverloop.

Het is wachten op nieuwe impulsen die de beurs een zetje in de juiste richting moeten geven. Wellicht dat het cijferseizoen dat binnenkort van start gaat, de beurzen bij de hand kan nemen. Ik bekijk vandaag de AEX-, AMX en ASCX-index.

AEX-index wacht op uitbraak

De AEX-index ligt er technisch nog prima bij, al lijkt er wel nog een extra zetje nodig om de laatste horde rond 736 punten overtuigend te nemen. De Nederlandse beurs vormt een potentiële hogere koersbodem boven de toppen van april en mei. Een doorbraak door de weerstand zal deze bodem bevestigen en het beeld verder doen opklaren.

Met een doorbraak zal de oude stijgende fase worden hervat en worden hogere koersniveaus mogelijk. Volgende koersdoel wacht dan rond 760 punten. Enkel een doorbraak onder de steun rond 718 punten zal het beeld enige technische schade toebrengen en ruimte vrijmaken voor een wat grotere correctie.

AMX-index mist overtuiging

De Midkap (AMX-index) beweegt in horizontale richting onder weerstand 1.078,33 punten (gevormd op 1 juni). Dit geeft aan dat kopers en verkopers elkaar in evenwicht houden. De stijgende trend is recent overgegaan in een meer neutraal koersverloop. Dit signaleert een verzwakking.

De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop. Voor een hervatting van de stijgende trend is een doorbraak boven de weerstand noodzakelijk. Onder steun 1.020,00 punten (bodem van 15 februari) loopt het technsiche plaatje grotere averij op.

ASCX-index stuit op weerstand

De Nederlandse Small Caps-index (ASCX-index) zoekt de laatste tijd naar richting. Onlangs werd de stijgende trend verlaten waarmee de Small Caps-index aan kracht heeft verloren. Enkel indien de Small Caps-index er in slaagt om boven 1.405,82 punten (gevormd op 15 juni) uit te stijgen, kan de opwaartse trend worden hervat en mag verdere koersstijging tegemoet worden gezien.

De steun ligt rond 1.351,89 punten (bodem van 21 juni). Wanneer de koers onder dit niveau zakt, zal het technisch beeld verder verzwakken en wordt een grotere correctie mogelijk.