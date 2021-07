Slotcall: Met Duitsland in de finale

In deze bullishe tijden is een all-time high die aan diggelen gaat geen uitzondering meer. Zo ook vandaag: de AEX (+1,2%) sloot op 737,64 punten en daarmee behoren we vandaag samen met de Duitsers (+1,3%) tot de beste beurzen van Europa.

Een duidelijke trigger voor de groen gekleurde index is niet te vinden. Gisterenavond klom Wall Street nog wat hoger, vermoedelijk sudderde dat sentiment vanochtend door in de AEX. In de overwegend groene index zijn de enigen die in de min noteren voornamelijk financials. Wederom is de lagere rente de boosdoener.

Hoewel ASML (+0,6%) – het meest corpulente jongetje uit de klas – in de plus is gesloten, is het Unilever (+1,9%) die de AEX vandaag flink stuwde. Unilever is met een weging van 14,8% de op één na zwaarste binnen de AEX. Het megaconcern is vandaag dan ook verantwoordelijk voor 0,3% van de stijging van de Nederlandse hoofdindex.

Shell gaat aandeelhouders ruimer belonen

Voorbeurs meldde Royal Dutch Shell (-0,6%) aandeelhouders ruimer te zullen belonen nu het bedrijf in de buurt komt van het gewenste schuldniveau. “Een sterke kasstroom ondersteunt aanvullende uitkeringen aan de aandeelhouder in de tweede helft van 2021”, meldde de energiegigant.

Dit goede nieuws eraan zat te komen was duidelijk, schrijft IEX-analist Martin Crum in zijn analyse van Shell. “De (onverwacht) hoge olie- en gasprijzen geven de cashflow van het energieconcern een flinke boost.”

Een meevaller voor Shell, maar het bedrijf is volgens Crum not out of the woods yet. “Los van de gunstige marktprijzen en gunstige marktomstandigheden, blijft de energietransitie van zwaarwegend belang, evenals de politieke besluitvorming rond tal van energievraagstukken”, schrijft Crum. Daarbij komt dan nog de recente uitspraak van de Haagse rechtbank waar Shell mee in zijn maag zit.

Het gewijzigde koersdoel van Martin Crum vindt u in de analyse hieronder.

Flink rendement voor Alphabet

Dit jaar is de koers van Alphabet (+0,1%) al ruim 45% opgelopen en daarmee is het koersdoel van $2600, dat aandelenanalist Martin Crum eerder afkondigde, (op een haar na) bereikt. Crum had het vandaag druk, want ook Alphabet diende dus opnieuw onder de loep genomen te worden.

In China liggen de techbedrijven er niet al te best bij momenteel en daar profiteert Alphabet juist van. “We zien duidelijk een trend waarbij Chinese aandelen van de hand worden gedaan en beleggers hun stukken verruilen voor de veiliger geachte Amerikaanse techfondsen.”

Hoe aantrekkelijk het is nu nog in te stappen leest u in het uitgebreide stuk hieronder.

Brede markt

De AEX (+1,2%) laat de CAC (-0,6%) ver achter zich.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt met 2,4%. De index noteert nu 16,8 punten.

Wall Street laat een wisselvallig beeld zien: S&P 500 (+0,2%), Dow Jones (+0,3%) en Nasdaq (-0,1%).

De euro daalt weer met 0,2% en noteert 1,180 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) stijgt weer waar zilver (-0,3%) juist weer daalt.

Olie: WTI (-2,8%) en Brent (-2,4%) staan beide weer in het rood.

Bitcoin (+2,8%) koerst in de plus.

Rentes

De rentes dalen alweer. In Nederland is de tienjaarsrente met drie basispunten gedaald tot -0,19%.

Het Damrak:

ING (-0,5%) en Aegon (+0,1%) blijven achter door de dalende rentes.

(-0,5%) en (+0,1%) blijven achter door de dalende rentes. Zes vestigingen van Unibail Rodamco (-1,4%)) in vier Europese markten krijgen in september de merknaam Westfield.

(-1,4%)) in vier Europese markten krijgen in september de merknaam Westfield. Philips (+0,0%) is een samenwerking aangegaan met NICO.LAB, dat zich richt op behandelingen van beroertes.

(+0,0%) is een samenwerking aangegaan met NICO.LAB, dat zich richt op behandelingen van beroertes. ArcelorMittal (+1,3%) heeft aangegeven zijn derde inkoopprogramma van eigen aandelen te hebben afgerond. Daarnaast heeft ING zijn koersdoel voor de staalgigant verhoogd met €5 naar €35 met behoud van een koopadvies.

(+1,3%) heeft aangegeven zijn derde inkoopprogramma van eigen aandelen te hebben afgerond. Daarnaast heeft ING zijn koersdoel voor de staalgigant verhoogd met €5 naar €35 met behoud van een koopadvies. Ook Aperam (+1,8%)) kon rekenen op een koersdoelverhoging van ING. Het koersdoel steeg met €12 tot €58 met behoud van een koopadvies.

(+1,8%)) kon rekenen op een koersdoelverhoging van ING. Het koersdoel steeg met €12 tot €58 met behoud van een koopadvies. IEX heeft TKH (-0,4%) op kopen gezet. In deze analyse van TKH leest u waarom het koersdoel naar €50 is opgeschroefd.

Adviezen