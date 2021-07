Olie stuit op weerstand nu prijs Light Sweet een top uit 2018 heeft aangetikt

Short order ingeduwd op de Nasdaq rond de 14.875 punten. Gisteren kocht ik 100 punten lager en verkocht ik ze tegen de 200 punten lager. Minimaal shorts aankoop. Ze zijn veel te enthousiast. Ik begon op de 14.250 punten of zo met shorts Nasdaq. Opvallend dat Europa niet verder hoger wilt gaan. De Europese futures lijken op dat gebied stil te staan.



Ja. Ze gaan ervoor. AEbommetjes. Vandaag in de berenboot? Philips in mager herstel. De AEX doet het rustig aan. Shell op weg naar de top. ASMI stijgt door en door. ASML doet het rustiger aan. Besi ook. AEX is niet veel. 7 3 6.

Dat wel.



Straks hebben we EN mega hoge beurzen EN mega hoge huizen prijzen EN mega hoge schulden. Tja. Hoe gaan we dat nou oplossen. Al het Gratis Geld van de Centrale Banken hebben het alleen maar erger gemaakt en niets opgelost.

Ok. Hogere inflatie hebben we straks erbij. Maar dat wil je niet bij de eerste drie hebben. Dat breekt de drie.



DSM is en blijft een mooie topper! 1 60 in euro's.



Na mega veel rente verlagingen in 2019 en 2020 in de wereld, zijn we nu weer de rente aan het verhogen in de wereld.

Yields gaan nog door met rode yields. Is dat nou een teken van sterkte of zwakte. Amerikaanse rente is op weg naar een belangrijke test. De opgaande trendlijn van de middel lange termijn parameter.