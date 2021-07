Olie stuit op weerstand nu prijs Light Sweet een top uit 2018 heeft aangetikt

Het is de organisatie van olieproducerende landen niet gelukt een akkoord tussen de deelnemende lidstaten tot stand te brengen. De lopende en huidige productiebeperkingen zullen nu waarschijnlijk gehandhaafd blijven tot voorjaar 2022. Hierdoor wordt een verdere stijging van de olieprijs verwacht.

Stevige winstnemingen

Nadat de OPEC-bijeenkomst zonder akkoord was beëindigd, gaven handelaren op de grondstoffenmarkt aan dat de olieprijs verder zou kunnen oplopen. In een eerste reactie steeg de olieprijs licht, later gevolgd door stevige winstnemingen. Typisch gevalletje van het nieuws zat al in de koers.

Obstakel

Overigens waren de olieprijzen dit jaar al flink gestegen. De prijs voor een vat Brent-olie steeg tot dusver met bijna 55% en Light Sweet al met ruim 60%.

Een belangrijk obstakel voor een verdere prijsstijging is dat de koers van Light Sweet een meerjarige barrière heeft aangetikt, te weten de top van oktober 2018 rond $77,23. In combinatie met de gestegen prijzen van anderen grondstoffen is de bovenstaande ontwikkeling olie op het vuur van de inflatiediscussie.

De meeste centrale bankiers denken dat de huidige relatief hoge inflatiecijfers van tijdelijke aard zijn. Op basis van onze indicatoren zijn wij echter van mening dat de technische inflatie-barometers voor langere tijd op rood staan.

Verschillende smaken

Vandaag bekijk ik de meerjarige charts van de olieprijzen Brent en Light Sweet. Het verschil tussen Brent en Light Sweet is in eerste instantie geografisch van aard. Brent is afkomstig uit de Noordzee, Light Sweet uit de VS.

Light Sweet wordt in het tradersjargon meestal WTI genoemd (West Texas Intermediate). Verder is er een kwaliteitsverschil en tellen de transportkosten mee. Op de internationale markten wordt de prijs van WTI gezien als de benchmark.

Het prijsverschil tussen deze twee oliesoorten bedraagt thans ongeveer $1. Dat is fors minder dan een paar jaar geleden, toen het verschil meer dan $10 bedroeg. Voor een deel heeft dit te maken met de beschikbaarheid, of juist het ontbreken, van opslagcapaciteit.

Light Sweet tikt weerstand 77,23 aan

WTI (Light Sweet) heeft het koersdoel rond de weerstand van $77,23 (gevormd op 5 oktober 2018) aangetikt. De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze koerstop wordt gebroken. We mogen dan verdere koersstijgingen verwachten.

De steun ligt er pas rond $54,24 (de bodem van 26 maart).

Light Sweet ligt heeft begin 2021 een dalende toppenlijn gebroken, wat een belangrijke structurele technische verbetering aangeeft. Nu de top van 2018 is bereikt, kan wat hapering optreden, veroorzaakt door winstnemingen. Maar een uitbraak, mogelijk wat later deze zomer, komt er aan, waarbij ook WTI ruimschoots boven de $100 kan stijgen.







Brent krult opwaarts

Brent wist afgelopen maanden de stijgende trend te hervatten nadat de horde rond $70-$70,50 (de toppen van de afgelopen jaren) aan de bovenzijde is verlaten.

De olieprijs signaleerde met de uitbraak boven de voorgaande top een verbetering. De oude uptrend is weer opgepakt, waardoor we een verdere koersstijging mogen verwachten.

Het eerste koersdoel ligt rond de weerstand van $86,74 (de top van 5 oktober 2018). Steun ligt rond $60,35 (de bodem van 26 maart).

Belangrijk is dat Brent aan begin van dit jaar de dalende toppenlijn heeft gebroken. Deze lijn is op de grafiek hieronder gemarkeerd met de dikke blauwe lijn. De uitbraak signaleert een structurele technische omslag in het sentiment van de olieprijs.

Daarbij kan uiteindelijk de top van 2018 rond $86,74 overtroffen worden, waarna de olieprijs ruimschoots boven de $100 kan stijgen. Maar eerst hebben we te maken met een rondje winstnemingen.