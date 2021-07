Zó gaan centrale banken hun verruiming afbouwen

Eerlijk zeggen: ligt u hier wel eens wakker van? Dit is het uiterste, wij vragen ons denk ik allemaal af hoe de centrale banken in vredesnaam denken hun monetaire verruiming ooit terug te draaien. Uiteraard zonder de markten in ellende en bear markets te doen doen belanden en zelfs landen in een faillissement te storten.

Noem het verslaafd, noem het een verdovingsspuit. Het verhaal is bekend. En anders de grafieken wel.

En toen was er dit prachtige, uitputtende en met heel veel data gevulde verhaal van The Economist. Dat heeft alles uit de kast getrokken om een antwoord te vinden op deze prangende vraag. Een aanrader als u het open krijgt. Zo niet, ik kan u alvast verklappen dat het blad geen heilige graal heeft van zo moet het.

The Economist trekt zelfs niet eens een conclusie. Grote probleem is dan ook dat er geen precedent is in de geschiedenis van dergelijke verruiming plus al dan niet succesvolle afbouw.

The justifications for quantitative easing have almost disappeared. Some central banks have already begun to scale back their purchases https://t.co/oeyYDtfWjO — The Economist (@TheEconomist) July 5, 2021

Laat ik een poging wagen, want de oplossing ligt misschien in de tekst besloten. Dat wil zeggen, er is geen kant en klare oplossing, maar meer een gevalletje van het probleem lost zich vanzelf op. Zeker als het geruisloos gebeurt: ergo, gewoon al die opgekochte obligaties af laten lopen en niet meer doorrollen.

Twin Deficit

Dat gaat langzaam en gestaag en misschien vergeet iedereen het dan wel, of let er niet meer op. Iets is tenslotte pas een probleem als we ons met z'n allen om de dorpspomp verzamelen en schreeuwen dat het een probleem is. Ik geef een voorbeeldje: hebt u wel eens van het Amerikaanse Twin Deficit gehoord?

In het eerste decennium van deze eeuw was een van de grote schrikbeelden op de markt - volgens de doempredikers was het eind der tijden ook toen al nabij - het Amerikaanse begrotings- en handelstekort. Die gaten zijn nu nog veel groter, maar hoort u er nog iemand over? Idem dito de dollar.

In 1971 sprak de Amerikaanse minfin de gevleugelde woorden The dollar is our currency and your problem. Sindsdien was het groene ding vaak een probleem en vaak niet. De dollar bestaat alleen nog steeds en is nog altijd met afstand wereldvaluta numero uno. Of ook de hele FC Crypto dat nou aan staat of niet.

US total debt on course to $30tn! US deficit to hit $3tn in 2021, one of the biggest imbalances ever, CBO warns. The Congressional Budget Office projects $6.8tn in spending vs. $3.8tn in revenue, a reflection of the government’s pandemic response. https://t.co/4UJkgYdlS6 pic.twitter.com/D6AzzPmzq1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 3, 2021

Er kwam een Kredietcrisis, de centrale banken gingen verruimen, de markten boomden en die term Twin Dificit is in de vergetelheid geraakt. Totdat die eens weer wordt herontdekt. En dan nu deze alinea's uit dat Economist verhaal:

Indeed, the Fed has already achieved a big tapering of sorts during the covid-19 crisis. After the severity of the pandemic first became clear and markets panicked in spring 2020, the central bank hoovered up almost $1.5trn of Treasuries in just two months before dramatically slowing its purchases, which eventually steadied at around $80bn a month.

But there was no expectation that this slowdown would soon be followed by interest-rate rises and bond yields seemed unaffected. In a recent speech Gertjan Vlieghe of the Bank of England, a proponent of the signalling theory, cited this experience, which was mirrored in Britain, as evidence that there is little mechanical link between bond yields and QE.

The Fed also seemed to achieve such a separation the last time it shrank its balance-sheet significantly in 2018 and 2019. The passive process—which let assets mature without reinvesting the proceeds, rather than by selling anything—seemed to have no discernible effect on bond yields.

U ziet het zinnetje dat ik vet heb gemaakt. Ja, ik ga er vanuit dat alle monetaire verruiming eens langzaamaan vergeten gaat worden. Tenzij de centrale banken zelf olie op het vuur gooien door slechte communicatie. Gelukkig hebben Fed's Jerome Powell en ECB's Christine Lagarde daarin al nederige lesjes geleerd.

Overwaaien

U kunt het u niet voorstellen dat het hele verruimingsgedoe uiteindelijk overwaait? Noem mij dan één heel groot wereldwijd vraagstuk uit de geschiedenis dat groots is opgelost. Niet één, denk ik. Alles woei over, of er kwam een ander groot schijnbaar onoplosbaar probleem voor in de plaats. Of het werd oorlog...

Natuurlijk kan er een beste bear market komen, kunnen huizenprijzen een beuk krijgen, of moeten er inderdaad hele landen een bail-out krijgen. Het is echter dezelfde reden als waarom ik zelf met volle overtuiging in aandelen beleg: zolang de mens onderneemt, produceert en vernieuwt komt het per saldo goed.

Om mijn verhaal af te ronden en om nogmaals te laten zien dat een probleem pas een probleem is, als we het als probleem ervaren: deze tweet met mijn tekst vis ik uit mijn eigen voorbeurs:

Sparen levert reëel vrijwel nooit iets op, maar het voelt anders of u 0% beurt of 10% (want dat is ook wel eens voorgekomen):

The interest rate on your German cash account v #inflation

from @Tiefseher pic.twitter.com/aRREB8J82G — jeroen blokland (@jsblokland) July 5, 2021

Huizenprijzen

Nog eentje dan: en of de huizenprijzen nou hoog of laag zijn, onze netto woonlasten bewegen al zeker vijftig jaar in een vrij nauwe bandbreedte. De huizenprijzen zelf zeker niet en de rentes idem dito. Now you do the maths...