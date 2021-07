Weinig fratsen en beweging voorbeurs, maar veel nieuws

Cold turkey als u net bent overgewapperd van de crypto- naar de wat rustiger aandelenmarkt: de AEX future opent net -0,03% na die +0,06% gisteren. Veel minder handel, omzet en volatiliteit dan normaal, zonder Wall Street zoals gisteren is het maar saai op de beurzen.

Er is genoeg nieuws evenwel, zeker op het Damrak. Er is (weer) een beursgang. Het gaat hier ook om een SPAC (de elfde al geloof ik): New Amsterdam Invest. Bescheiden notering, afwachten wat erin komt en en zoals altijd veel succes gewenst.

Er is een (hier in het Nederlands) opdracht voor Alfen en Tom Simonts van KBC duidt al:

Energiegroep #Alfen scoort een 12,6 GWh contract/jaar voor de luchthaven van Rotterdam/De Haag. Klassiek contractje, maar die blijven wel komen. Groei, groei, groei (lees: €61m omzet en €0,9m nettowinst in 2016, €189m en €9,4m in 2020) pic.twitter.com/DbQOGlNAlg — Tom Simonts (@TSimonts) July 6, 2021

Fastned heeft ook nieuws: uitbreiding in België. Dit is het persbericht, hier is het nieuwsstukje:

Another day, another win??. We're happy to announce that the Flemish Minister of Mobility has allocated us 10 new locations, direclty located along the Belgium highways.



Icing on the cake: they come with a subsidy of € 0.6 mln, granted by @benefic_eu https://t.co/1UcuUADpZ6 pic.twitter.com/yjHqvQInYK — Fastned (@Fastned) July 6, 2021

Didi ook nog maar even, want daar zit Tencent voor 6,8% in, waar Prosus weer 28,9% van heeft. En u weet wat er gisteren gebeurde. Oh jee, dat die app in China is geblockt raakt de omzet. U had het vast niet zelf bedacht. Enfin, Tencent +0,3% nu, misschien kan Prosus ook een beetje bijkomen.

Vanmiddag zien wel wel wat Didi aan de Nasdaq doedelt.

Ride-hailing giant Didi said a regulatory order that its app be removed from app stores in China could hurt revenue https://t.co/CN9zYE6Jxf pic.twitter.com/DGzeukpk5K — Reuters Business (@ReutersBiz) July 5, 2021

Het grote nieuws internationaal nu is dat Opec zichzelf weer eens de tent uit vecht, nadat het zo lang goed ging. De olieprijzen staan in ieder geval nu een paar tienden hoger, want er komt geen onmiddellijke productieverhoging. Lijkt het. De markt is niet zeker, volgens de persbureaus.

The OPEC+ oil cartel is facing its biggest crisis since a price war at the start of the coronavirus pandemic https://t.co/i0yKRBRAmO — Bloomberg Markets (@markets) July 5, 2021

De opening dan, niet veel bijzonders. De AEX future dus -0,03% en de all-time high is niet ver weg: 738,10. Vraag is of Wall Street er voor de achtste dag op rij een neerzet.



De rentes doen nog niks

Analistenadvies dan, Aperam heeft wellicht de geest vandaag. Dit is een forse verhoging.

Aperam: naar outperform van neutral en naar €49 van €36 - Credit Suisse

Veel plezier en succes vandaag.