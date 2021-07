Wall Street moet het niet van Johnson&Johnson hebben

ik weet mijn eerste post nog.

op het USG forum



daar heb ik toen kwartier over nagedacht

nu: 1 seconde / 0 gedachten :)



ben toch meer op volume gaan zitten

al heb ik laatste tijd niet meer echt wat te melden hier



de inhoud interesseert me gewoon niet

en je kunt hier ook niet echt wat leren want meesten handelen niet echt of snappen niet wat ze feitelijk doen



deze week iex-borrel

leuk, zolang het maar niet over de beurs hoeft te gaan, lol



heb daar nog nooit aan iemand 1 beursvraag gesteld denk ik

behalve: wat handel je, ah ok, helder, dank je.



misschien in begin bij ome onn nog eens doorgevraagd

maar toen was ik zelf nog zoekende :D



inmiddels gestopt met zoeken.

misschien goed moment om ook met forum-pensioen te gaan



afijn, fijne dinsdag, doei .