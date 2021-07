Slotcall: Shell trekt de kar

Bericht delen via:

Het Damrak moet het vandaag doen zonder impulsen vanuit Wall Street en dat is te merken aan de handelsomzetten. Die zijn bedroevend laag: in veel gevallen werd vandaag slechts 25 à 30% van de reguliere omzet behaald bij de (meeste) AEX-fondsen. Het maakt nog maar eens de dominante rol van Wall Street op de financiële markten duidelijk.

Uitzondering op deze weinig dynamische handelsdag vormde Prosus. De Chinese overheid stelt zich steeds restrictiever op tegen de grote techbedrijven en dat maakt beleggers kopschuw. De tijd dat de Chinese overheid de sector met rust liet om (digitale) innovatie mogelijk te maken, is voorlopig voorbij.

Prosus stond de gehele dag flink onder druk op het Damrak en verloor uiteindelijk ruim 6%.

Acquisitie NN Group

Verzekeraar NN Group trekt de stoute schoenen aan en koopt voor bijna €600 miljoen de activiteiten van Metlife in Polen en Griekenland. Of de verzekeraar hier verstandig aan doet, valt in de Premium analyse te lezen.

Spannend moment voor Euronav

De olieprijs is fors hersteld en noteert zo rond de $75 per vat, mede dankzij een zeer gedisciplineerd optreden van de OPEC. Het oliekartel heeft plannen de oliekraan weer wat wijder open te draaien en dat zou bullish nieuws zijn voor Euronav dat snakt naar betere vervoerstarieven. Hoe dat verder zit, leest u in een analyse voor Premium leden.



Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten in verband met Independence Day (fourth of july). Dat was inderdaad gisteren, maar toch houdt Wall Street daarom vandaag zijn deuren gesloten.

Rentes

Brede markt

Het Damrak

Prosus (- 6%) daalde fors op hernieuwde zorgen over restrictieve maatregelen van de Chinese overheid



(- 6%) daalde fors op hernieuwde zorgen over restrictieve maatregelen van de Chinese overheid Shell (+1,2 %) profiteert van een (relatief) hoge olie- en gasprijzen

(+1,2 %) profiteert van een (relatief) hoge olie- en gasprijzen ASR en NN Group lagen beide gevraagd (+ 1,5 à 2,5%), evenals de banken

en lagen beide gevraagd (+ 1,5 à 2,5%), evenals de banken Flow Traders (+2%) lag ondanks een slappe markt gevraagd

(+2%) lag ondanks een slappe markt gevraagd JDE Peet's (+ 1,5%) herpakt zich na een zwakke periode



(+ 1,5%) herpakt zich na een zwakke periode AF-KLM (+ 2,2%) profiteert van tal van geluiden die erop wijzen dat de luchtvaart duidelijk uit de crisis komt



(+ 2,2%) profiteert van tal van geluiden die erop wijzen dat de luchtvaart duidelijk uit de crisis komt Sif Holding (+ 7,6%) profiteerde sterk van een koopadvies van Kepler



(+ 7,6%) profiteerde sterk van een koopadvies van Kepler Op de lokale markt won Beter Bed nog eens 4%



Adviezen

Boskalis: naar €30 van €28 en houden - Bank Degroof

Signify: naar €46 van €45 en houden - JPMorgan Cazenove

Aperam: naar €60 van €46 en kopen - ABN Amro Oddo

Sif Holding: naar €18,25 van houden €16,50 - Kepler Cheuvreux

Unilever: naar £4.200 van £3.600 naar kopen van verkopen - Morgan Stanley

Agenda

06 juli Event



05:55 Detailhandel VS - Johnson Redbook Retail Sales Index

07:00 Werkgelegenheid VS - Employment Trends Index

10:00 Ondernemersvertrouwen VS - jun 2021 non-manufacturing