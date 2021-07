Saaie futures, weinig nieuws, maar gelukkig luidt Lucia de gong

En straks hebben we ook nog de foto's! Ja, want collega Lucia Rodenburg van Belegger.nl luidt namens IEX de gong. Sinds een week houden wij op Beursplein kantoor en vandaag krijgen we de eer van Euronext om te mogen gongen.

Of de beursdag net zo sprankelend wordt als Lucia zelf, valt nog even te bezien. De futures openen nu ietsie lager en Wall Street is dicht, om een beetje bij te komen van die zeven all time highs op een rij en 4th of July gisteren. Doorgaans bewegen de beurzen amper zonder de grote dirigent in New York.

Wellicht spelen de inkoopmanagersindices dienstensector over juni hierin een rol - het enige agendapunt vandaag - dat de koersen nu wat nukkig zijn, want die uit China, Japan en India zijn niet goed. Vooral de laatste is een zeperd. Hoepeijk doet Europa straks beter. De VS is pas morgen aan de beurt.



Als China niest....? Hier is de Chinese Caixin services PMI en het momentum wordt er niet beter op.



Verder is wellicht olie interessant, want Opec is het nog niet over productieafspraken eens. Vandaag witte of geen rook? Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten schijnen elkaar in de haren te vliegen en dat is nieuw:

Oil prices hover above $75 as OPEC+ fails to reach a deal. Here's why it matters https://t.co/vQhAP1sZ88 — CNBC (@CNBC) July 5, 2021

Er is nul nieuws op het Damrak en de agenda is vrijwel leeg deze week. We doen het met met die inkoopmanagersindices en Fed en ECB rentebesluitnotulen. Pas volgende week gaat het H1-cijferseizoen los - bij ons komt ene ASML door - en dat levert een paar drukke weken en hopelijk mooie outlooks op.

Op de valreep, Aalberts heeft nog nieuwtjes:

Verder lijkt het inflatie-rentescenario even naar de achtergrond te zijn gedrongen. Dat leest u denk ik het beste af aan de toch weer dalende rentes en juist hard stijgende technologie, ofwel de duurste en voor de rente meest kwetsbare aandelen. Lees mijn vooruitblik op deze week met alle data hierover.

De opening dan, de AEX future doet het met welgeteld -0,04%. Hopelijk kan Lucia er dus nog wat van maken met een welgemikte gongslag.

De rentes doen ook nog niks:

De agenda:

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Jap)

02:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juni (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (VK)

15:30 Wall Street gesloten vanwege Onafhankelijkheidsdag

00:00 OPEC+ - Vervolg vergadering (Oos)

En dan nog even dit

Gezien?

Fed Chair Jerome Powell met with the head of cryptocurrency exchange Coinbase on May 11 and crypto advocate Christopher Giancarlo a day later https://t.co/bOfV9bXw7p — Bloomberg Crypto (@crypto) July 2, 2021

Nog geen week in New York genoteerd en...

Didi said it stopped registering new users after China’s cyberspace regulator ordered smartphone app stores to stop offering the ride-hailing company’s app over user-data violations. Read more https://t.co/u0lXvvtpcZ $DIDI pic.twitter.com/7GDZLtScOH — Reuters Business (@ReutersBiz) July 5, 2021

ForFarmers is natuurlijk veeteelt, maar zit in een dikke neergaande trend valt mij ineens op:

Planbureau waarschuwt voor verdwijnen landbouw door strenge regelgeving: https://t.co/ToX24dw2NJ — NU.nl (@NUnl) July 5, 2021

Intussen in China...

Syngenta looks to China's farmers for growth ahead of mega-IPO https://t.co/Q8QzNxZpG1 pic.twitter.com/YLXLsKLbCI — Reuters Business (@ReutersBiz) July 5, 2021

En intussen in de EU:

Draft shows EU to propose aviation fuel tax in green policy push https://t.co/PVgoxvhYgm pic.twitter.com/u9D69Pfklg — Reuters Business (@ReutersBiz) July 4, 2021

Intussen bij heel veel bedrijven, dit gaat zo nog eens beleggingsrisico worden?

A massive ransomware attack on the software supply chain has impacted more than 1,000 businesses so far, and the number may continue to grow https://t.co/6zMFJDeJUa — Bloomberg Markets (@markets) July 4, 2021

Nog meer China:

Overseas investors dumped a net 8.6 billion yuan ($1.3bn) worth of shares via the trading link w/Hong Kong one day after 100th anniversary of the Communist Party. That’s the most in about 10mths, BBG reports. pic.twitter.com/ezyaFYB67n — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 4, 2021

Follow the Money noemt onder meer Pfizer, Nike, Kraft Heinz, General Electric en Starbucks

Nederland nam het risico om ongeoorloofde staatssteun te verlenen aan Amerikaanse multinationals. Actie ondernemen deed het ministerie van Financiën niet en hoopte zo negatieve publiciteit te ontlopen.. https://t.co/kBh6a3HBsW — Follow the Money (@FTM_nl) July 5, 2021

Bingo, een beurs exit dus:

Morrisons agreed to a takeover led by SoftBank-owned Fortress Investment Group that values the British supermarket chain at $8.7 billion and tops a rival offer from a U.S. private-equity firm. Read more https://t.co/mKi2QGZ4o0 pic.twitter.com/2Uggxr32ME — Reuters Business (@ReutersBiz) July 4, 2021

Denk hier maar eens goed over na ja, het is er niet veel gegeven om met handelen structureel vermogen te laten groeien:

Take a long look at this chart and wonder if your trading behavior fits your (long-term) investment goals. ht @MichalStupavsky pic.twitter.com/h5ckdmyCDC — jeroen blokland (@jsblokland) July 4, 2021

Veel plezier en succes vandaag.