AEX zoekt naar een demarrage; diverse seinen staan op groen

AEX beklimt een lastige col, maar beschikt nog over voldoende kracht in de benen.

De AEX hapert al een paar weken, maar de technische conditie is niet slecht. Op korte termijn zoekt de AEX een opening in het peloton. We zien meerdere signalen die in potentie positief zijn. Een demarrage zit er aan te komen:

De hogere bodem van 1 juli rond 726,22 punten signaleert op korte termijn gretigheid onder de kopers

De succesvolle pullback boven 718,50 punten

Uitermate sterk omzetprofiel, gemeten aan de hand van de moneyflow

Zeer sterk draagvlak (gemeten aan de hand van de A/D-ratio)

Alle technische indicatoren staan nog overeind

De wat langere trend (vanaf eind 2020) is nog steeds opwaarts gericht

Tot het tegendeel is bewezen, blijven we optimistisch en verwachten we hogere niveaus.

Vandaag bekijk ik de korte termijn plaatjes van de AEX, met inbegrip van enkele technische indicatoren (RSI, momentum, 200-dagenlijn et cetera).

AEX-index zet druk op weerstand 736,07

De Nederlandse beurs tast de eerste weerstand van 736,07 punten (de top van 17 juni) af. De AEX is de afgelopen weken niet veel opgeschoten, met een kwakkelend verloop grofweg tussen 718 en 736 punten.

Desondanks is de ondertoon, met een hogere bodem eind vorige week op 726,22 punten, gematigd positief. Maar de opwaartse fase krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop rond 736,07 wordt gebroken.

Verdere koersstijgingen mogen daarna verwacht worden, richting ons eerste berekende koersdoel van 760 punten. Op wat langere termijn zijn echter niveaus rond 800 punten niet uitgesloten.









Draagvlak

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs oogt uitstekend, met een hogere bodem, boven de top van april. De A/D-ratio beweegt in een stijgende trend. Het aantal stijgende aandelen op de beurs is, cumulatief gezien, veel groter dan het aantal dalers.

Geldstroom

De moneyflow-indicator van de AEX gaat door het dak. De zeer krachtige uptrend suggereert op de Nederlandse beurs een hoge instroom van vers kapitaal.





Relative Strength Index

De RSI geeft op korte termijn een neutrale waarde aan. De RSI (Relative Strength Index) kan overgekochte (> 70: overbought) en oververkochte (< 30: oversold) condities blootleggen. Daarvan is op dit moment geen sprake.





Momentum

De MACD hapert op korte termijn wat, maar is nog steeds positief (daalt, maar beweegt nog boven 0).

MA 200

De 200-dagenlijn van de AEX (glooiende rode doorlopende lijn) laat een opwaarts verloop zien. Op lange termijn is er sprake van een sterke technische conditie, zolang de AEX-correcties boven de 200-dagenlijn worden opgevangen.