Slotcall: Amerikaanse meevaller

De AEX (+0,3%) sluit de dag in het groen al stond er eerder op de dag een grotere plus op het bord. Dat terwijl het Amerikaanse banencijfer over de maand juni hoger uit kwam dan verwacht.

Er kwamen 850.000 arbeidsplaatsen bij terwijl de markt rekende op een stijging van 700.000. Daarentegen kwam het werkloosheidspercentage (5,9%) wel iets hoger uit dan verwacht. Vermoedelijk is dit het gevolg van dat meer mensen zich op de arbeidsmarkt aanmeldden.

Het brede beeld blijft dat de Amerikaanse arbeidsmarkt snel herstelt van de coronapandemie. In de EU zien we ook herstel, maar hier ligt de werkloosheid nog rond de 7,5%. De reden dat de cijfers in de VS sneller verbeteren, is dat de Amerikaanse arbeidsmarkt dynamischer is dan die van de EU. Mensen worden sneller ontslagen als het slecht gaat, maar ook weer sneller aangenomen als de economie aantrekt.

Over aantrekken gesproken. Vandaag zijn het de chippers die aan kop gaan. ASMI (+2,5%), ASML (+1,4%) en Besi (+1,6%) maken het verlies van gisteren deels goed. Eerstgenoemde meldde een orderstroom van €500 miljoen over het tweede kwartaal, terwijl het bedrijf drie maanden geleden nog uitging van €420 tot €440 miljoen. Met de chipsector gaat het dus nog altijd crescendo.

Fugro

De bodemonderzoeker is nu definitief verlost van het probleemonderdeel Seabead solutions. Dit onderdeel was al jaren verlieslatend en daardoor ging Fugro (+0,5%) akkoord met een bedrag van slechts $16 miljoen.

Fugro zit met het probleem dat de olieprijs hoog ligt, maar dat grote olie- en gasconcerns nog niet durven te investeren in de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden. Mede door de slechte publiciteit die het met zich mee brengt.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft bijvoorbeeld opgeroepen om de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden helemaal te stoppen. Anderzijds blijft de vraag naar olie en gas bestaan, waardoor grote olieconcerns op een gegeven moment wel moeten investeren.

Of het nu al het moment is om in Fugro te stappen, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Deze uitzending hebben we de eer om Robbert Manders te ontvangen. Hij is marktanalist bij IG Markets en zal in de toekomst regelmatig bij ons zijn visie over de markten geven.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Brede markt: Aandelen zijn niet bepaald goedkoop

Verkoopt DeGiro nou wel of niet de orderflow?

Beperkingen turbohandel

Nog geen verlaging van de belasting voor spaarders. Maar de druk op de staatssecretaris neemt toe.

Wat gaat HAL met de €5,5 miljard van GrandVision doen

Waarom Fugro een aantrekkelijke overnameprooi is

Royal Dutch Shell

De deal van Pharming

Waarom ASR een interessant aandeel is

De aandelentransactie van Niels

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Deze podcast is medemogelijk gemaakt door IG, expert in trading sinds 1974. Vooraf een waarschuwing: Uw vermogen loopt risico. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen.

De inhoud tijdens de podcast bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden. Ook moet het niet worden gezien als een uitnodiging tot het uitvoeren van een transactie in enig financieel instrument. IG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de acties die genomen worden of voor de gevolgen.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten tot -0,13%. De term 'inflatie' zijn we deze week ook niet meer tegengekomen.

Nederland: -4 basispunten (-0,13%)

Duitsland: -4 basispunten (-0,24%)

Italië: -3 basispunten (+0,78%)

Verenigd Koninkrijk: -3 basispunten (+0,70%)

Verenigde Staten: -4 basispunten (+1,44%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,1%

AEX deze maand: +0,6%

AEX dit jaar: +17,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +18,8%

China onderuit

De Chinese beurzen verliezen deze week bijna 4%. Daarentegen blinkt de Nasdaq100 (+2,2%) uit. Een lagere rente betekent altijd goed nieuws voor technologie-aandelen.

AEX

De uitslagen binnen de hoofdindex zijn beperkt. De grootste daler is Unibail Rodamco (-4,1%). Societe Generale zette het winkelvastgoedfonds begin deze week op de verkooplijst. Philips (-4,0%) ligt er de laatste maanden ook slecht bij. De problemen omtrent de ademhalingsapparatuur lijken het aandeel parten te spelen.

AMX

EssilorLuxottica betaalt de volle mep voor GrandVision (+13,7%) en Inpost (+5,6%) lijkt voorzichtig uit te bodemen. De beursgang van de Poolse kluisjesuitbater is nog geen overweldigend succes gebleken. ABN Amro (-4,8%) dreigt alweer onder het tientje te zakken.

ASCX

Het is de week van het gokfonds Vivoryon (+28,8%), en ik heb geen idee waarom. Het biotechbedrijf dat onderzoek doet naar de ziekte van Alzheimer is momenteel €410 miljoen waard op de beurs. Accell (+8,1%) heeft er ook zin in en koerst bijna op een hoogste koers ooit.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijne avond toegewenst!