IEX Podcast: "Meer belasting voor beleggers dan voor spaarders is oneerlijk"

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Deze uitzending hebben we de eer om Robbert Manders te ontvangen. Hij is marktanalist bij IG Markets en zal in de toekomst regelmatig bij ons zijn visie over de markten geven.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Brede markt: Aandelen zijn niet bepaald goedkoop

Verkoopt DeGiro nou wel of niet de orderflow?

Beperkingen turbohandel

Nog geen verlaging van de belasting voor spaarders. Maar de druk op de staatssecretaris neemt toe.

Wat gaat HAL met de €5,5 miljard van GrandVision doen

Waarom Fugro een aantrekkelijke overnameprooi is

Royal Dutch Shell

De deal van Pharming

Waarom ASR een interessant aandeel is

De aandelentransactie van Niels

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Deze podcast is medemogelijk gemaakt door IG, expert in trading sinds 1974. Vooraf een waarschuwing: Uw vermogen loopt risico. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen.

De inhoud tijdens de podcast bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden. Ook moet het niet worden gezien als een uitnodiging tot het uitvoeren van een transactie in enig financieel instrument. IG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de acties die genomen worden of voor de gevolgen.