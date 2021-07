Fiat-rijders trekken een sprintje Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Turbo’s

Bezitters van een Fiat doen momenteel goede zaken in de Turbocompetitie: met een gemiddeld rendement van ruim 16% laten ze de eigenaren van andere automerken ver achter zich. Porsche-rijders staan op de tweede plaats met een plus van 4,3%, Suzuki-bezitters volgen op de derde plaats (+1,3%). D66 bovenaan Kijken we naar politieke voorkeur, zien we dat D66-aanhangers als enige een klein plusje van 0,3% uit hun portefeuille weten te persen. PVV-stemmers staan op nummer 2 met een min van 3%. Partij voor de Dieren sluit de rij met een min van ruim 20%. Qua sport springen de hardlopers eruit; zij staan bovenaan en boeken 5% rendement. Hockey’ers daarentegen doen het het slechtst van alle sportbeoefenaars (-16,9%). Dan nog the battle of the sexes: mannen weten hun verlies redelijk beperkt te houden tot 4,8%, de dames lopen verder op achter; zij staan nu ruim 11% in het rood. Maandwinnaar juni Over de maand juni wist mevrouw Dijkers onder spelnaam ZoëD het beste resultaat neer te zetten: ze speelde een rendement van 90% bij elkaar. Met deze prestatie sleept zij een iPad in de wacht. Van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

