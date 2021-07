Vlak voorbeurs, weinig nieuws, maar genoeg om u over te verbazen

De AEX future opent 0,2% hoger, nadat Wall Street voor de zesde dag op rij nieuwe all time highs neer zette.

De dollar is sterk, de rentes doen het vlak, met een basispuntje meer of minder en olie wacht op een Opec-beslissing. Crypto's dalen, goud stijgt net even wat en verder valt op dat de Chinese beurs slecht ligt. Zo meer, eerst dit. Het begint intussen een gewoonte te worden. volgens mij al het vierde kwartaal op rij ofzo?

Inderdaad, ASMI verhoogt alweer in aanloop naar haar kwartaalcijfers tussentijds de verwachtingen. Gisteren deed de koers -3,5%. Mooie timing dus dit bericht, maar het is de vraag in hoeverre de markt nog gevoelig is, nu zulke berichten routine worden.

Vandaag gaan we het in onze podcast maar eens hebben over wat HAL met het geld kan en misschien wel gaat doen. Ongelooflijk, twee jaar gedoe deze overname en dan ineens kan en gaat het snel.

Tesla komt vandaag met H1 verkoopcijfers (ik weet niet hoe laat) en verder is er welgeteld één agendapunt vandaag: Payroll Report, ofwel de zo belangrijke maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers. Dit is de hele consensus:



Gisteravond was dit het nieuws op de Big Board, gratis broker Robinhood gaat dan eindelijk naar de Nasdaq. Het bedrijf zoekt een waarde van rond $40 miljard en de ticker wordt HOOD. Robinhood is ook zeg maar de dogecoin whale en geeft zelf aan dat deze meme-crypto een van haar grootste risico's is.

U weet dat dogercoin een grap is, er zit geen technologie achter. U ook? Getuige een paar reacties op mijn tweet zijn er mensen die denken dat dit top bull market wordt of is. Een soort van Worldonline momentje, zeg maar. Meer links onderaan bij de tweets, vooral - Doe het niet! - Bloomberg is heel kritisch.

Er lopen ook nog allerlei rechtszaken en onderzoeken, ofwel wordt vervolgd.

' Gratis' broker #Robinhood eindelijk naar beurs. Verdubblde aantal klanten in jaar en boekte $522mln omzet in Q1, waarvan ruim $400mln door verkoop order flows https://t.co/UCr1OqCy5k — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 1, 2021

Nog één ding, in China is het verjaardagsfeest van de Communistische Partij voorbij en de markt verbaast zich dat de Shanghai Composite slecht reageert. Zeg maar de Zijwaai Composite trouwens? In eigen yuan:



De opening nog even in beeld, niks bijzonders.

De rentes dan, die momenteel zeker niet aan inflatieangst doen denken?

En dan nog even dit

Als New York vandaag weer stijgt, betekent dat zeven all time highs op een rij. Ik weet niet of dat ooit eerder voorkwam.

The S&P 500 reached its sixth consecutive all-time closing high, as a new quarter and the second half of the year began with upbeat economic data and a broad-based rally. Read more https://t.co/JFtlUaaOCk pic.twitter.com/JPeCZCwiiQ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 2, 2021

Ofwel, geen inflatieangst meer?

Bets ramping up for lower Treasury yields in the second half of 2021 https://t.co/4rxUcWfYm0 pic.twitter.com/m2FjeH1xyU — Reuters Business (@ReutersBiz) July 1, 2021

Over het Payroll Report van vanmiddag:

U.S. employment likely accelerated in June as companies boost perks for workers https://t.co/POKAjadH9A pic.twitter.com/7ZNrvOakOI — Reuters Business (@ReutersBiz) July 2, 2021

Let even op vandaag, meestal reageert de koers met een bezit van de zaak is einde vermaak op de daadwerkelijke besluiten.

Oil Holds Gains Near $75 as OPEC+ Delays Key Output Decision https://t.co/cv0fhZQRJ4 — Bloomberg Markets (@markets) July 1, 2021

Hoest, kuch:

Robinhood basically created the meme stock craze. Now it is warning potential investors that it could become one. https://t.co/0iYlz5Z677 — Bloomberg Markets (@markets) July 1, 2021

Ik zei al, het altijd zo prettig neutrale Bloomberg is kritisch...

Robinhood has plenty of reasons not to go public https://t.co/gpbGvBf0FB — Bloomberg Markets (@markets) July 1, 2021

Als u het hebt gemist:

Ride-hailing giant Didi went public on Wednesday in the biggest U.S. listing by a Chinese company since 2014, but how does it measure up to global rival and industry pioneer Uber? $DIDI $UBER pic.twitter.com/cvdb0jE3IA — Reuters Business (@ReutersBiz) July 2, 2021

En wat voor kleur licht gaan we dan geven? Verder zegt J&J dat haar Janssen ook tegen delta variant beschermt.

How mixing different vaccine shots could become a strategy to help end the pandemic https://t.co/31UvroBytL — Bloomberg Markets (@markets) July 2, 2021

De zoektocht van een wereld om die bergen cash kwijt te kunnen:

An NFT platform backed by Mark Cuban and Ashton Kutcher raises new funds from investors and says the demand for tokens is still growing https://t.co/IAGe4voH0N via @wealth @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) July 2, 2021

De usual suspects:

Veel plezier en succes vandaag.