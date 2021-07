Geen bubbels in aandelen; AEX blijft sterk

Aandelen ontwikkelen zich technisch in een ordelijke uptrend, zonder kenmerken van bubbelvorming.

Ik dacht dat ik over beleggen alles wel had gezien. Maar afgelopen week werd ik toch weer verrast, toen ik in een serieus artikel in het Algemeen Dagblad las over beleggen in dure en exclusieve designertassen. Dat zou véél leuker zijn dan beleggen in aandelen. 'Als je een exclusieve designertas koopt voor €40.000, kun je die gegarandeerd de volgende dag al doorverkopen voor €50.000', zo luidde de stellige overtuiging van de geïnterviewde.

Hype

Waar heb ik dat nou eerder gehoord? Als dat geen hype is, bitcoinmania zou er bijna bij verbleken. Overigens zie ik ook op de aandelenbeurs soms signalen die lijken op mania's.

Is er een nieuwe bubbel aan het ontstaan in aandelen? Technisch kent u mijn visie, ik denk dat de AEX nog een heel eind te gaan heeft. In de verte zie ik zelfs 1000 punten liggen.

Maar hoe is het als je de kenmerken van een bubbel zou toepassen op de AEX of de S&P500?

Technische kenmerken van een bubbel

Ik heb hier wel eens eerder de kenmerken van een bubbel besproken. Vanuit een technisch perspectief kan een mogelijke bubbel aan de hand van de volgende criteria herkend worden:

De koers heeft al een explosieve stijging achter de rug; vaak van vele honderden procenten.

De uptrend verloopt parabolisch, de stijgingen gaan steeds harder. Soms gaat de koers verticaal omhoog.

De koers wijkt op gegeven moment meer dan 100% af van het lange termijn (200 daags) gemiddelde.

Voortdurend nieuwe all-time highs.

Het is wel hard gegaan op de AEX en de S&P500, die sinds voorjaar 2020 met respectievelijk 88% en 97% zijn opgelopen. Maar dat zijn geen explosieve stijgingen, verre van dat.

De sterke uptrends verlopen ook niet parabolisch, noch gaan die beurzen steil omhoog. Tenslotte wijken de koersen respectievelijk slechts 9,8% en 10,95% van de 200-dagenlijnen af.

Eigenlijk is alleen het laatste punt van toepassing op het ontstaan van een bubbel: de recente serie nieuwe all-time highs.

Kortom, het is erg hard gegaan op de aandelenmarkten, maar er is nu absoluut geen sprake van een extreme situatie of bubbelvorming. Zoals ik hiervoor al aangaf, ontwikkelen aandelen zich technisch in een ordelijke uptrend. Met ordelijk bedoel ik dat de stijgingen zich consistent en met een regelmatig patroon van hogere toppen en bodems aftekenen. Daarvan is sprake indien een beurs op elke twee stappen omhoog, steeds een stap terug zetten.

Onderaan deze blog bespreek ik de vier verschillende fases waarin bubbels zich voltrekken.

Vandaag bekijk ik de AEX en de S&P500 vanuit een lange-termijnperspectief.

AEX blijft sterk

De Nederlandse beurs maakt momenteel een pas op de plaats, onder de weerstand van 736,07 punten (de top van 17 juni.

De AEX had begin 2021 de oude stijgende trend hervat nadat de koerspiek opwaarts rond 632,12 (de top van begin 2020) is doorbroken. Hiermee is een verbetering opgetreden.

Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van 760 punten (berekend koersdoel). De steun ligt rond 677,88 punten (de bodem van 14 mei).

De 200-dagenlijn van de AEX-index laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.











S&P500 index valideert uptrend

De S&P 500 index heeft de stijgende trend gevalideerd nadat de topjes van april en mei zijn overwonnen. Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden.

De S&P 500 index krijgt hiermee ruimte voor een verdere koersstijging richting de weerstand van 5.500 punten (berekend koersdoel).

Eerder heeft de index de horde rond 3.983,87 punten (de bodem van 17 maart) gebroken. De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wijst bij de S&P-index op een positieve technische conditie.









De stadia van een bubbel

In de grafiek hieronder zijn de verschillende stadia van een bubbel schematisch weergegeven. Onder de grafiek vindt u de uitleg.





Vier fasen

Bubbels bestaan meestal uit vier fasen



Fase I: voorzichtig

Hier start de opmars. Beleggers zijn meestal nog voorzichtig. Vaak is het slimme geld, bijvoorbeeld van insiders, al actief. Koersen bewegen nog rond hun lange termijn gemiddelden.



Fase II: realistisch

Beleggers beoordelen de markt realistisch, terwijl de koersen oplopen. Institutionele beleggers stappen in. Het grote publiek is meestal beperkt actief. Koersen bewegen iets boven hun lange termijn gemiddelden. Af en toe treden stevige correcties op, waarbij de markt wat stoom afblaast. Hierdoor nemen voorzichtige beleggers afscheid: de bear trapp. Koersen zakken naar hun lange-termijngemiddelden.



Fase III: superoptimistisch

De markt krijgt veel aandacht in de media. Ook het grote publiek raakt geïnteresseerd en wordt enthousiast. Door de forse koersstijgingen drijft de markt steeds verder weg van haar lange-termijngemiddelden. Vanwege hoge koersen en alle aandacht (in de media) worden beleggers bang de boot te missen.



Op gegeven moment wil iedereen instappen, ook degenen die voorheen nooit geïnteresseerd waren. Het sentiment wordt euforisch, beleggers denken dat de koers alleen maar omhoog kan. Hebzucht neemt de markt over.

Koersen stijgen hierdoor nog verder en ook de laatste bears stappen in. Beleggers geloven dat oude beurswaarden niet meer gelden, onder het mom van 'deze keer is alles anders'.

Koersen stijgen explosief, de beursstijging verloopt nu parabolisch en koersen bewegen nagenoeg verticaal omhoog. De markt kan niet meer stuk, beleggers zijn superoptimistisch en koersen zijn inmiddels meer dan 100% verwijderd van het lange-termijngemiddelde.

Fase IV: overgave/angst

Na één of meerder all-time highs treedt plotseling een grote correctie op. Het publiek, gewend aan grote stijgingen denkt 'ha, dit is mijn kans'; de bull trap.



Na een klein herstel zakt de koers verder, waardoor er angst in de markt komt. In paniek nemen steeds meer beleggers afscheid, waardoor de koersen nog harder dalen. Dit is de overgave, waardoor de koersen weer naar hun lange-termijngemiddelden terugkeren.

Eigenlijk begint hier de gehele cyclus hierna weer opnieuw.

Bubbel kan lang aanhouden

De rode lijn in de voorbeeldgrafiek hieronder geeft de volledige levenscyclus van een bubbel gestileerd weer. De rode teksten onderin de grafiek beschrijven het sentiment in elke fase, de groene teksten geven aan welke kapitaalstromen actief zijn.

De blauwe stippellijn geeft het meerjarig koersgemiddelde weer. Aandelen bijvoorbeeld, stijgen langjarig en exclusief dividend gemiddeld 8% in waarde.



De blauwe tekstjes geven in elke fase de afwijking aan van de koers ten opzichte van hun gemiddelde waarde op de lange termijn.

De grijze tekstjes beschrijven de overgang van hebzucht, angst, hoop en vrees.



Belangrijk is wel te weten dat een bubbel lang, soms héél lang kan aanhouden. Ook indien er al sprake is geweest van een explosieve koersstijging en de uptrend parabolische kenmerken vertoont.