Beursstemming opperbest, Shell favoriet

De Nederlandse particuliere belegger heeft de zomer in de bol, zo mogen we wel concluderen uit de IEX Bull Bear Enquête. De Bull Bear Indicator, de graadmeter voor het beurssentiment, staat op 56,4, het hoogste niveau in 3,5 jaar.

Ruim twee derde (68,3%) kijkt nu optimistisch of zeer optimistisch tegen de aandelenmarkten aan. Nog maar 7,8% is pessimistisch of zeer pessimistisch (dit was 12,5% vorige maand).

Stemming opperbest

Iets meer dan de helft (51,5%) van de respondenten denkt dat de AEX de komende maand met 2% of meer gaat stijgen (dit was begin juni 39,2%). Slechts 11,4% voorziet een daling.

Voor de langere termijn is de stemming ook uitstekend. Ruim 56% verwacht dat de AEX het komende half jaar een stijging zal laten zien van 3% of meer.

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, gaat van 54,9 vorige maand naar 56,4 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Dat is het hoogste niveau sinds januari 2018.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juli is als volgt (tussen haakjes de score voor juni):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 14,5% (was 13,7%)

Optimistisch: 56,4% (was 52%)

Neutraal: 23,5% (was 24%)

Pessimistisch: 4,6% (was 8,2%)

Zeer pessimistisch: 1% (was 2,1%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 10,9% (was 7,7%)

Optimistisch: 57,4% (was 45%)

Neutraal: 23,9% (was 34,8%)

Pessimistisch: 6,4% (was 10,9%)

Zeer pessimistisch: 1,4% (was 1,6%)

AEX komende maand

Omhoog: 51,1% (was 39,2%)

Neutraal: 40,6% (was 49,4%)

Omlaag: 8,3% (was 11,4%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 56,1% (was 53,2%)

Neutraal: 31,2% (was 32,8%)

Omlaag: 12,7% (was 14%)

Aandelenkeuzes juli

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen? Voor- en tegenstemmen werden tegen elkaar weggestreept.

Royal Dutch Shell is na een periode van afwezigheid weer terug bij de toppers, en meteen bovenaan. Ook Prosus is 'nieuw' in het linkerrijtje. Verder vinden we net als vorige maand chipaandelen Besi en ASML bij de favorieten.

Heineken verhuist dit keer juist van de top- naar het floplijstje, dat aangevoerd wordt door winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco. Adyen en KPN vinden we op plek 2 en 3.

Toppers juli Stemmen Floppers juli Stemmen Shell +76 Unibail-Rodamco -85 Prosus +45 Adyen -30 Besi +35 KPN -28 ASML +16 Heineken -17



Deze keer deden 497 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!