Groen voorbeurs, H1 was mooi en H2 lijkt mooi te starten

De AEX future opent +0,5% op ruim 733, ofwel H2 lijkt goed te starten. En Wall Street op een all-time high H1 uit: wat wensen we nog meer?

Alstublieft, cadeautje van ons. Grootste nieuws vandaag is natuurlijk onze nieuwe Markt Monitor. Wat vindt u ervan? Hier de uitleg, want u kunt hem personaliseren.



Verrassing! Het nieuws op het Damrak is dat Pharming gaat samenwerken, vooruitbetaalt en aandeelhouder wordt. Is dit het nieuws dat de wat vastlopende koers weer van leven voorziet? ABM heeft al met de CEO gebeld en quote:

De nieuwe samenwerking is er volgens De Vries een van "de bewezen technologie van Orchard en de expertise van Pharming".

Eerste van de maand, dan doen we het altijd met inkoopmanagersindices industrie over de vorige maand. Het is misschien lastig om de hoge scores van vorige maand te evenaren of overtreffen. Azië doet het in iedere geval kalmer aan. Wij zijn om 09:00 uur.



De opening ziet er goed uit, veel groen. Azië en commodities liggen goed en wat vooral opvalt: de dollar stijgt. En okee, de bandbreedte is bréééd, maar bitcoin is per saldo aan het saaiwaartsen?

De rentes openen vlak, maar niet de Amerikaanse. En dan ook die dollar (heeft de Fed soms iets geroepen...?), even in de gaten houden dus.

De agenda:

00:30 Tankan index - Tweede kwartaal (Jap)

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Jap)

02:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Juni (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - Mei (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (VK)

11:00 Werkloosheid - Mei (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Juni def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Juni (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Mei (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

En dan nog even dit

Het was de AEX niet gegeven, maar Wall Street ging gisteren met een all-time high H1 uit:

The Dow and S&P closed out the last session of June on a higher note, with the S&P logging its fifth consecutive record high close, while the Nasdaq edged lower. All three indexes posted their fifth straight quarterly gains. Read more https://t.co/P73kn9hVXZ pic.twitter.com/rKyHktMLJv — Reuters Business (@ReutersBiz) July 1, 2021

Hosanna:

Wall St powers through the first half of 2021 w/US stocks at record highs. S&P 500 has the 2nd best start of a year since 1998. https://t.co/MbgRZKI0PS (Chart via BBG) pic.twitter.com/DizJrVRVlq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 30, 2021

+1,0%, maar nabeurs +4.2%:

Didi shares ended their first day of U.S. trading slightly over their initial public offering price, after temporarily valuing the ride-hailing giant at $80 billion in the biggest U.S. listing by a Chinese company since 2014. Read more https://t.co/CMlktnl3UB $DIDI pic.twitter.com/KRY7FDw3uP — Reuters Business (@ReutersBiz) July 1, 2021

De partij is 100 jaar oud en viert dat deze dagen:

President Xi Jinping declared that China had built a “moderately prosperous society,” a long-held Communist Party goal https://t.co/5cjlMvlvA4 #CPC100Years pic.twitter.com/rJSNwGmS2q — Bloomberg (@business) July 1, 2021

Zoiets zeggen toch cijfers en wat voor track record is er nou?

Credit Suisse CEO says sustainable investing no longer means lower returns https://t.co/QpXsGpFTNG — CNBC (@CNBC) July 1, 2021

Dan valt Amsterdam nog mee?

A housing frenzy is sparking bidding wars from Sydney to New York to Shenzhen. Here are some of the most outrageous stories we've heard. https://t.co/sXPYVjcaT9 — Bloomberg (@business) July 1, 2021

Hoe zou dat nou toch allemaal komen? Kuch:

Money is so abundant it literally has nowhere to go!

Almost USD 1 trillion was parked at the #FederalReserve's Overnight reverse repurchase facility yesterday. pic.twitter.com/LHDLVxnY5Z — jeroen blokland (@jsblokland) June 30, 2021

Niet alleen bij ons is gedoe over brokers. De nieuwelingen zeilen scherp, zeg maar:

Robinhood to pay $70 million for outages and misleading customers in the largest-ever FINRA penalty. Here's what you need to know. https://t.co/wPoH5XPc7C — CNBC (@CNBC) June 30, 2021

Vaak voorspeld, zelden vertoond:

Wall Street expects European stocks to outperform the U.S. this year. Here’s why https://t.co/vZUa2fmM8n — CNBC (@CNBC) July 1, 2021

Nog een beetje fantasie:

Here's how lithium metal batteries could help bring electric planes and cars to the masses. Watch the full video: https://t.co/Jeva5b1Mke pic.twitter.com/5M4Fox9fxk — CNBC (@CNBC) July 1, 2021

Veel plezier en succes vandaag.