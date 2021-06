Slotcall: Een weifelend Damrak met twee grote mazzelaars

De AEX (-0,6%) miste het sentiment dat beleggers gisteren leken te hebben. Na kortstondig in het groen te koersen dook de index al schommelend onder de slotkoers van gisteren.

De verloren arbitragezaak tegen EssilorLuxottica lijkt met een sisser te zijn afgelopen waardoor aandeelhouder HAL (+4,5%) niet langer met geknepen billetjes hoeft te zitten. EssilorLuxottica heeft namelijk aangegeven de volle mep te zullen betalen voor GrandVision (+14,2%). De mazzelaars.

Dit nieuws zullen – gezien de forse koersstijging na dit nieuws – niet veel beleggers hebben zien aankomen. Ook IEX-analist Martin Crum achtte een lager bod de meest kansrijke optie en kwam hier in zijn nieuwe analyse van GrandVision dan ook op terug.

Beginnende beleggers en turbo’s zijn zelden een winstgevende combinatie, zo zullen de meesten weten. Het risico van het hefboomproduct voor retailbeleggers vindt de AFM zelfs zo groot dat het de handel in turbo’s aan banden legt.

Vanaf 1 oktober komt er een hefboombeperking, een verbod op handelsbonussen en een verplichte risicowaarschuwing. De AFM is namelijk van mening dat potentiële winsten vaak worden overbelicht, waar potentiële verliezen juist worden onderbelicht.

Uber als overnameprooi voor Tesla

In de analyse van Uber (-0,0%) die aandelenanalist Paul Weeteling vandaag schreef noemde hij een eventuele overname door Tesla (+1,3%). Hoewel Elon Musk het al vaker heeft gehad over Tesla Network, een taxidienst à la Uber, is het er vooralsnog niet van gekomen. Een overname van Uber zou deze droom mogelijk kunnen verwezenlijken voor Musk.

“In plaats van zelf een dergelijke dienst vanaf de grond opbouwen, zou Tesla ook kunnen kiezen voor een overname van Uber, waarmee het in een klap een enorm klantenbestand binnenhaalt en een schat aan ervaring. Die klanten zijn vervolgens ook weer potentiële klanten voor een auto van Tesla", schrijft Weeteling.

Wel is Paul Weeteling zich bewust van een aantal obstakels die zo’n overname mogelijk in de weg kunnen zitten. Daar gaat hij in de analyse hieronder uitvoerig op in.

Buy the dip?

De koers van Aperam (-1%) gaat de laatste tijd niet al te best. Half juni dook de koers van de staalproducent binnen mum van tijd van ruim €47 tot onder de €42,50 per aandeel. Vreemd, aangezien veel bankanalisten alsmede aandelenanalist Peter Schutte overwegend positief zijn.

“Een wat overtrokken koersdaling, juist nu de winstramingen in de markt opwaarts worden bijgesteld”, schrijft Schutte. De cijfers over het eerste kwartaal waren al stukken beter dan verwacht, en de cijfers over Q2 zouden nog beter moeten zijn, zo gaf Aperam zelf al aan.

De verwachtingen, het koersdoel én het advies voor beleggers van Peter Schutte vindt u hieronder.

H1-lijstjes

Vanavond gaan de boeken van het eerste half jaar van 2021 dicht. Tijdens om eens terug te blikken op de afgelopen zes maanden met lijstjes van de Damrak-aandelen die het het best en het slechtst hebben gedaan. Te beginnen met - uiteraard - de AEX.

Het hevig twitteren van Jitse Groen heeft niet weten te voorkomen dat het Just Eat Takeaway slechts presterende aandeel van dit eerste half jaar is geworden. Signify is de grote verrassing met een YTD-percentage van bijna 55%.

De verschillen worden groter bij de midcappers. PostNL heeft de afgelopen zes maanden zijn beurswaarde met een kleine 65% weten te vergroten. Heel anders was het bij Galapagos dat met een koersdaling van ruim 27% even stevig de tanden op elkaar moest zetten.

Toch kan het gekker. Daarvoor moeten we even koekeloeren naar de YTD-percentages binnen de AScX. Vivoryon heeft bijna in beurswaarde weten te verdubbelen. Ook Accell verdient met een plus van ruim 75% lof. Minder ging het bij Avantium en het onder IEX'ers immer populaire Pharming.

Brede markt

De AEX sloot in het rood net als in de rest van Europa. Kijk naar Duitsland dat vandaag -1% deed.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde slechts een kleine 0,1%. De index noteert nu 16 punten.

Wall Street is het oneens: S&P 500 (+0,1%), Dow Jones (+0,3%) en Nasdaq (-0,1%).

De euro daalt weer, dit maal met 0,3% en noteert 1,186 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) stijgt waar zilver (-0,4%) juist daalt.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,2%) koersen vandaag beide in de min.

Waar bitcoin (-5,6%) gisteren zo'n 5% in het groen koerste, is dat vandaag andersom.

Rentes

De obligatiekoersen stijgen waardoor de rentes fors dalen. Waarom is niet helemaal duidelijk. Is de markt vandaag even niet bang voor inflatie? In Nederland gaat de tienjaarsrente in ieder geval met vijf basispunten omlaag tot -0,10%.

Het Damrak:

Shell (+0,0%) is door Citi van de verkooplijst gehaald. Het advies ging namelijk van verkopen naar neurtraal. Het koersdoel is £14,50. Persbureau Reuters schreef vandaag overigens ook nog dat de energiegigant alsmede Renault een belang zouden willen in snellaadbedrijf Ionity.

(+0,0%) is door Citi van de verkooplijst gehaald. Het advies ging namelijk van verkopen naar neurtraal. Het koersdoel is £14,50. Persbureau Reuters schreef vandaag overigens ook nog dat de energiegigant alsmede Renault een belang zouden willen in snellaadbedrijf Ionity. GrandVision (+14,2%) heeft vandaag mazzel gehad. Dat werd benadrukt met een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel ging met €2,40 omhoog naar €28,40.

(+14,2%) heeft vandaag mazzel gehad. Dat werd benadrukt met een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel ging met €2,40 omhoog naar €28,40. HAL (+4,5%) werd vandaag verrast met een koersdoelverhoging van Bank Degroof. Samen met het goede nieuws omtrent de overname van GrandVision maakt dat de koers vandaag mooi in het groen eindigde.

(+4,5%) werd vandaag verrast met een koersdoelverhoging van Bank Degroof. Samen met het goede nieuws omtrent de overname van GrandVision maakt dat de koers vandaag mooi in het groen eindigde. ING is gestart met het volgen van Fastned (-2,7%). Een houdadvies in combinatie met een koersdoel van €60 is het eerste oordeel dat de bank over Fastned velt.

