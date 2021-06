Saaie opening, ongehoord goed H1 en GrandVision trakteert

Laatste handelsdag van H1 2021 en de AEX staat op een whopping +17,5% en +18,9% herbelegd.

De futures openen geheel in juni 2012 stijl weer dicht bij huis en... het is feest in de GrandVision hoek. Gefeliciteerd wie dat zag aankomen - ik zeker niet - want EssilorLuxottica betaalt toch die €28,40 voor GrandVision. Hoe het ook zij, de (zonnen)brillenmarkt moet in ieder geval héél goed zijn of lijken, toch?

De Fransen en Italianen doen echt niet aan cadeautjes, maar na twee jaar steggelen willen ze het nu gewoon hebben en wel meteen. Goh, wie ze om deze reden heeft aangehouden, heeft echt wel even mazzel, zeg. Ongehoord dit.

Royal Dutch Shell krijgt vandaag een upgrad naar neutral van sell van Citigroup en er is meer nieuws. let u ook maar even op Fastned?

Verder is er heel weinig nieuws en plat gezegd kakt de markt steeds verder in. Zie hier de S&P 500 VIX Index, ofwel volatiliteit. Die zakt naar de laagste stand sinds de crisis uit brak vorig jaar. Wall Street vestigt record na record en doet dat steeds rustiger en beheerster. Saaier mag ook.



De opening dan, niet blazen en als de AEX op een all time high H1 uit wil is er nog wat werk: 736,07.



Marktbreed staat EUR/USD weer onder 1,19 en verder valt mij helemaal niets op. Bitcoin doet -3,5% en ethereum -3,2%.



De rentes hebben ook nog geen haast:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met onze producentenprijzen over mie op +0,9% MoM en +12,9% YoY:

07:28 Consumentenvertrouwen Japan stijgt

07:23 Update2: EssilorLuxottica betaalt toch volle pond voor GrandVision

07:16 Europese beurzen openen hoger

07:02 Groeivertragingen Chinese industrie en diensten

07:01 Nederlandse detailhandel zet ook flink meer om in mei

06:59 Nederlandse producentenprijzen stijgen flink door

06:57 Japanse industrie produceert minder

06:54 Bijna 182 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

29 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

29 jun Wall Street kruipt naar nieuwe records

29 jun Olieprijs stijgt licht

29 jun Wall Street noteert vlak

29 jun EssilorLuxottica betaalt toch volle pond voor GrandVision

29 jun Europese beurzen eindigen hoger

29 jun AEX blijft net onder record

Analistenadvies:

Royal Dutch Shell: naar neutral van sell - Citigroup

De agenda:

01:50 Japan industriële productie mei -5,9% MoM (-2,4% verwacht)

03:00 China inkoopmanagersindex industrie mei 50,9 (50,8)

03:00 China inkoopmanagersindex diensten mei 53,5

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage jun 5,9%

11:00 EU inflatie CPI jun +1,9% MoM

14:15 VS ADP banenrapport jun +600K

16:00 VS pending Home Sales mei -1,0% MoM

16:30 VS olievoorraden

22:00 Micron Q3-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

Wall street? Ja hoor, weer. Records dan. De terugblik:

Apple and other technology stocks rose after an upbeat consumer confidence report, lifting both the S&P 500 and the Nasdaq to record closing highs. More here: https://t.co/hAKSeoLbw0 pic.twitter.com/9wq9bBWbwz — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2021

Air France-KLM?

International tourism not seen rebounding until 2023 - UN report https://t.co/CrMTbjIamg pic.twitter.com/uUNP1pJPXV — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2021

Een Chinees naar de Nasdaq:

China's Didi raises $4.4 bln in upsized U.S. IPO -sources https://t.co/RKKpzywPab pic.twitter.com/HD3JUsJZm4 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2021

Intussen in China:

WATCH: From the antitrust probe into Didi to Alibaba receiving a record-breaking fine, China is clamping down on its internet sector. Here’s a look at five of Beijing's highest-profile targets pic.twitter.com/prNsrmmumV — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2021

Oh, dit doet hij er ook nog even bij:

Elon Musk hopes to reach 500,000 users on his Spacelink internet service within the next year.



The network is on track to beam broadband internet everywhere in the world except polar regions by August https://t.co/ZhNWgByIlF pic.twitter.com/uJm6lUUf7a — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 29, 2021

Apple maakt ook al ruzie met Facebook:

Microsoft and Google's five-year truce has expired and isn't likely to be renewed after a year of public and private tussling over ad tech, content and cloud. Are the companies giving ammunition to regulators and lawmakers targeting tech? https://t.co/HG4fVmpWIb — Bloomberg Markets (@markets) June 30, 2021

Haring met uitjes, iemand?

Plant-based seafood is shaping up to be the next alt-protein craze. @katerogers has the catch. pic.twitter.com/igowQTwJSx — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) June 29, 2021

Voor de fans:

The six-decade friendship Between Warren Buffett and Charlie Munger is also of of the most profitable business partnerships. @BeckyQuick caught up with the pair for a rare interview. pic.twitter.com/yWdXsSQqwg — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) June 29, 2021

Zie GrandVision ook maar, alway expect the unexpected blijft de beste beleggingsstrategie. Dat kan alleen altijd zoveel zijn...

One of the most telling charts of The Great Lockdown / Covid #recession. Disposable income skyrocketed! pic.twitter.com/rhHOuhY1sd — jeroen blokland (@jsblokland) June 29, 2021

Ik bedoel maar, koekoek:

Nederland telde op 1 oktober 2020 ruim 614 duizend #huishoudens met geregistreerde problematische #schulden. Dat is 7,6 procent van alle particuliere huishoudens. Aan het begin van 2020, voor de #coronapandemie, was dat 7,9 procent. https://t.co/DdCivdI1K0 pic.twitter.com/WFSfgWwO49 — CBS (@statistiekcbs) June 30, 2021

Nog eentje dan. Krijg de pip met je PEPP, ECB?

#ECB has ramped up balance sheet expansion. Total assets rose by a whopping €140.6bn, most since March to a record €7,877.1bn on QE and as banks took more TLTRO loans. ECB balance sheet now equal to 79% of Eurozone GDP vs Fed's 37%, BoJ's 133% and BoE's 39%. pic.twitter.com/HcZZF1J4QI — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 29, 2021

Veel plezier en succes vandaag.