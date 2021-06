De Nasdaq maakt een fraaie opwaartse draai en NVIDIA zet de uptrend voort

Mooie koersdoel Nasdaq 15.700 punten. Afhankelijk wat ze gaan doen met Big Tech. Meer belastingen of niet. Meer boetes of niet. Breken of niet. De Western Debt World chippies zijn goed gepositioneerd omdat China niet goed gepositioneerd is, of beter gezegd, China is wel goed gepositioneerd, maar dan in het lage segment. Zodra China gaat opschuiven naar het midden segment, dan blijf het hoge segment nog over. En China zal ook gaan opschuiven naar het hogere segment. En dat gaat de prijzen op termijn drukken. Zodra er concurrentie uit China komt, dalen de prijzen met 20% a 25%. Althans zo is dat mijn beleveing en ik zie dat met Chips niet anders. Los van het feit dat ze erg hoog gemultipled staan, hebben ze ook nog wat posten staan die pijn kunnen gaan doen zodra China gaat opschuiven van laag naar midden naar hoog. En dan zijn de Western Debt World chippies ineens chippietjes. Voorlopig is de vraag enorm en zal zo blijven. Maar u kent het capaciteit wordt altijd naar vraag aangepast. En als iedereen enthousiast raakt en wordt en agressief, dan kan er over capaciteit komen. De Covod periode heeft een enorme vraag opgewekt naar computers en dergelijke. Die vraag zal een keer genormaliseerd worden.



Nasdaq - ik zie daar een interessant proces. Vele fondsen gaan richting de toppen of staan net op de toppen. Er kunnen zo nog 1 a 2 dagen worden toegevoegd. Maar zelfs Nvidia lijkt het dan moeilijk te gaan krijgen. Ze liggen te hoog. Ze moeten corrigeren.



Net als een Alphabet. Als Alphabet niet oppast, kunnen ze zo vandaag al of morgen die correctie starten. Ook in de Nasdaq fondsen en S&P fondsen zijn er zwaktes te zien. Minder als in Europese fondsen, maar ze zijn er wel, ondanks hun toppen doet zeker niet iedereen mee.



En vergeet u niet, alles wordt gedragen door QE en door de op dit moment rustige yields. Als de geldhoeveelheid gelijk blijft, wordt er vanzelf gevochten om geld en als overheden geld nodig hebben gaan ze zoeken. En dan komen ze vanzelf uit bij partijen die het grote geld verdienen. Maar ook consumenten zullen de Grote nasdaq fondsen bij failures direct aanklagen, zeker in Amerika. Wat is er mooier dan een Apple, Nvidia, Micrsoft of een Alphabet aan te klagen. Bij winst is de winst (reward) enorm. Advocaten zullen zeker ook mee doen aan deze rechtszaken gedreven door hoge rewards. Yields zijn veel gevaarlijker. Ze rusten. En parameters lopen mooi leeg. Het is wachten op hogere yields. Ik las nog dat ook Rusland de rentes aan het verhogen zijn. Kortom Brazilie, Rusland, Mexico. En wat betekent dit? De munten van die landen zijn een stuk steviger geworden. Oftewel de dollar zakt tegen die landen weg. En dat betekent automatisch de dollarization, maar vooral automatisch inflatie inkopen van die landen en dat is niet goed voor Amerika. Kortom de Western Debt World wordt vanzelf gedwongen door de Emerging Landen die wel hun rente tarieven verhogen.



Het moet hoger en hoger. Want er is schade aan de Europese beurzen.