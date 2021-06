Slotcall: Het Damrak heeft de pas erin, maar niet iedereen loopt mee Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Beurs vandaag

Vanaf de beursopening vanochtend koerst de AEX (+0,5%) al in het groen. Deze mooie koers wist de index tot dat de deuren van de beursvloer sloten vast te houden. Hetzelfde kan gezegd worden voor de midcappers in de AMX (+0,3%) en de kleintjes uit de AScX (+0,7%). ArcelorMittal – dat vandaag een koersdoelverhoging kreeg van Deutsche Bank – en Just Eat Takeaway.com zijn met respectievelijk +3,5% en +3,6% de dagwinnaars binnen de AEX. Toch valt deze koerswinst in het niet bij de +10,4% die Vivoryon vandaag boekte. Het enthousiasme op de beurs ontstond nadat de smallcapper aangaf nog een reikende kaspositie tot Q3 2023 te hebben, driekwartjaar langer dan voorheen gedacht. Unibail gaat met een verlies van 2,8% wel door het stof. Evenals Basic-Fit (-2,6%), dat vandaag door Kepler Cheuvreux van de kooplijst is gebonjourd. Het koersdoel van de sportschoolketen ging overigens wel omhoog naar €40. Vanochtend kwam ABN Amro (+0,2%) met het nieuws dat het een nieuw leenplatform genaamd Aymz heeft opgezet. De bank doet dit samen met Bishopsfield Capital Partners. Het platform koppelt institutionele beleggers aan middelgrote bedrijven met een kredietbehoefte tussen de €5 miljoen en €30 miljoen. De digitale postduif kwam vandaag langs bij klanten van DeGiro. In de mail werden beleggers ingelicht over de mogelijkheid langer te handelen op Tradegate Exchange die DeGiro binnen enkele weken zal aanbieden. Beleggers kunnen dan elke handelsdag van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds handelen in 10.000 effecten. Heineken kent nog risico's De koers van Heineken (-0,4%) beweegt momenteel rond een recordstand. Het lijkt er dan ook op dat de markt vooruitloopt op een krachtig herstel van de bierconsumptie. Kijkend naar de koersdoelen van zakenbanken blijken bankanalisten zeer enthousiast. Voornamelijk doordat de bierbrouwer zijn positie in een sterke groeimarkt zoals Azië verder uitbreidt. “Toch zijn er de nodige risico’s”, schrijft IEX-analist Niels Koerts. Hij doelt op de deltavariant van het coronavirus die menig viroloog momenteel nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Koerts is dan ook minder enthousiast dan de meeste bankanalisten. Lees in de analyse hieronder wat dat betekent voor het koersdoel en bijbehorende advies. Heineken: Risico op nieuwe lockdowns niet ingeprijsd #Heineken https://t.co/AkqpXSdpK6 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 29, 2021 Kans opsplitsing Facebook verkleind De Federal Trade Commission is – samen met de openbaar aanklagers van 46 lidstaten - van mening dat Facebook (-1,4%) een monopoliepositie heeft. De Amerikaanse Federale rechter vond echter van niet. Gevolg: de koers steeg gisteravond ruim 4%. De kans op een gedwongen opsplitsing is zo plots een stuk kleiner geworden. Wel kan de Federal Trade Commission alsnog een aangepaste klacht indienen om de machtspositie van Facebook in te perken. Dan moet het echter beter weten te onderbouwen dat Facebook meer dan 60% marktaandeel zou hebben. Een punt van zorg? Nee, meent IEX-analist Niels Koerts. In de analyse hieronder leest u waarom Koerts vindt van niet. Facebook: Kans gedwongen opsplitsing stuk kleiner na uitspraak rechter #Facebook https://t.co/iSiMR9xLvG — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 29, 2021 Brede markt De AEX (+0,5%) had vandaag een prima dag, al moesten we het wel afleggen tegen Duitsland (+0,9%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg met -0,7%. De index noteert nu 15,9 punten.

Ook Wall Street lijkt de weg naar het groen te vinden: zie S&P 500 (+0,1%), Dow Jones (+0,2%) en Nasdaq (+0,0%).

De euro daalt 0,2% en noteert 1,191 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,9%) en zilver (-1,2%) gaan beide omlaag.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,4%) koersen beide wel in het groen.

Bitcoin (+4,8%) stelt cryptoliefhebbers tevreden. Het Damrak: De Italiaanse investeringsbank Mediobanca heeft Aegon (+0,3%) op zijn kooplijst geplaatst. Het koersdoel steeg daarbij met €0,20 tot €4,50.

(+0,3%) op zijn kooplijst geplaatst. Het koersdoel steeg daarbij met €0,20 tot €4,50. Ook ArcelorMittal (+3,5%), dat vandaag aardig in de plus sloot, kon rekenen op een koersdoelverhoging. Deutsche Bank heeft zijn koersdoel voor de staalproducent verhoogd van €32 naar €36 met behoud van een koopadvies.

(+3,5%), dat vandaag aardig in de plus sloot, kon rekenen op een koersdoelverhoging. Deutsche Bank heeft zijn koersdoel voor de staalproducent verhoogd van €32 naar €36 met behoud van een koopadvies. Akzo Nobel (+0,5%) heeft het Colombiaanse Grupo Orbis overgenomen. Akzo Nobel zou met de aqcuisitie van Grupo Orbis en aantrekkelijke overname hebben gedaan die een goede aanvulling is op het bedrijf. Dat concludeert Morgan Stanley in een analyse van de overname. CEO Thierry Vanlacker vindt dat de aqcuisitie perfect in de groeistrategie past.

(+0,5%) heeft het Colombiaanse Grupo Orbis overgenomen. Akzo Nobel zou met de aqcuisitie van Grupo Orbis en aantrekkelijke overname hebben gedaan die een goede aanvulling is op het bedrijf. Dat concludeert Morgan Stanley in een analyse van de overname. CEO Thierry Vanlacker vindt dat de aqcuisitie perfect in de groeistrategie past. Basic-Fit (-2,6%) staat niet langer op de kooplijst van Kepler Cheuvreux. Daarnaast meldde Smallcap World Fund vandaag een kleiner belang in de sportschoolketen.

(-2,6%) staat niet langer op de kooplijst van Kepler Cheuvreux. Daarnaast meldde Smallcap World Fund vandaag een kleiner belang in de sportschoolketen. HAL (+1,9%) heeft aangegeven een belang van 64% in Pro Gamers Group te hebben genomen. Het bedrijf runt webshops voor game-apparatuur en -assecoires in verschillende landen. Adviezen Aegon: naar €4,50 van €4,30 en verhoogd naar kopen - Mediobanca

Akzo Nobel: naar €118 van €112 en kopen - Morgan Stanley

Aperam: naar €59 van €54 en kopen - BNP Paribas

ArcelorMittal: naar €36 van €32 en kopen - Deutsche Bank

Philips: naar €54 van €55 en kopen - Barclays Capital

Heineken: naar €105 van €100 en houden - Morgan Stanley

Basic-Fit: naar €40 van €27 en verlaagd naar houden - Kepler Cheuvreux Agenda Event Consensus China manufacturing PMI jun 50,8 Duitsland werkloosheidspercentage jun 5,9% EU inflatie CPI jun +1,9% MoM VS ADP banenrapport jun +600K VS pending Home Sales mei -1,0% MoM VS olievoorraden Micron Q3-cijfers (gebroken boekjaar)

Coen Grutters is redacteur van IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.