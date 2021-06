Bescheiden koersen voorbeurs, maar meer dan genoeg reuring

En de futures? Die openen hoger na weer records op Wall Street - vooral technologie - maar de networks lezen her en der nervositeit af voor de Deltavariant van Covid-19. Ze doelen vooral op rentes.

Laatste nieuws! AkzoNobel doet dan eindelijk een overname:



Persbericht, ik blog zeker nog straks:



Verder is er weinig te zien nu, er is niet veel aan de hand, er zijn geen koersuitschieters en bij ons is er amper nieuws en reuring. Zelfs bitcoin noteerde net met een nul voor én achter de komma, hoe vaak maken we dat mee? Ik geef toe dat ik heb geprobeerd een screendump op 0,00% te maken. Niet gelukt :-)

Hoe ontzettend Big Tech wil u het hebben? Facebook zwijnt voorlopig even, want de Federal Trade Commission (FTC) krijgt geen gelijk van de rechter. De koers deed daar +4,2% op... en ja hoor! Gefeliciteerd Mark Zuckerberg, want ook hij is met niks begonnen en maakte er álles van.

#Facebook joined the $1 TRILLION CLUB after comp wins dismissal of US, states’ monopoly lawsuits. Judge says FTC failed to meet burden Facebook has monopoly. FTC can refile complaint within 30 days, judge says in ruling. https://t.co/gefuZc7Kl2 pic.twitter.com/UJSJZ7pdta — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 28, 2021

Hier snel uitleg:

WATCH: A U.S. judge dismissed antitrust complaints against Facebook that sought to force the company to sell Instagram and WhatsApp. Facebook’s shares rose after the ruling, taking its market capitalization to more than $1 trillion for the first time https://t.co/v4AZfcguDc $FB pic.twitter.com/PAb4LipuJW — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2021

Er is meer: Big Banks! Amerikaanse banken zijn door de Fed-stresstest, gaan meteen weer heel veel aandelen inkopen en hoppa, dit zijn de dividendverhogingen:

JPM +11%

BoA +17%

GS +60%

MS +100%

WF +100%

Citi 0%

De opening is zoals u dat bent gewend deze maand:



Marktbreed valt een tegenvallend Azië op en de dollar neigt de laatste dagen weer iets lager, als u erg pietluttig bent.



De rentes openen dicht bij huis, maar zie die Amerikaanse eens. Ik ben benieuwd of in H2 inflatie en rente thema's blijven.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies, let op Basic-Fit:

Heineken: naar €105 van €99 (equalweight) - Morgan Stanley

Basic-Fit: naar hold van buy (€40) - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de eerste schatting van de Duitse inflatie deze maand:

09:00 Value8 notering ex-dividend

14:00 Duitsland inflatie CPI jun +0,4% MoM

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen jun 119,0

En dan nog even dit

Wall Street nog even met u raadt het al:

The S&P 500 continued its recent momentum after paring some earlier losses, recording its third record high in a row https://t.co/yykoafgRx1 pic.twitter.com/NTvbh9AHcK — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2021

Daar is 'ie dan?

Cathie Wood's ARK Invest files to offer a bitcoin ETF https://t.co/yKb9Y0zFqH pic.twitter.com/cihWJrrNkc — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2021

Hoe is het eigenlijk met haar Ark Innovation ETF? Gaat best aardig.

Oh:

Increase in ransomware attacks 'absolutely aligns' with rise of crypto, FireEye CEO says https://t.co/BD8yEs6WKB — CNBC (@CNBC) June 28, 2021

Verrassend?

Key Fed official Quarles sounds very bullish on stablecoins https://t.co/Rjom6PlFMJ — Bloomberg Markets (@markets) June 28, 2021

De eerste bekende die... Er volgen er nog wel meer, denk ik.

Tom Brady admits his "laser eyes" didn't work on the bitcoin trade https://t.co/MVBZKC0BOv — CNBC (@CNBC) June 29, 2021

U denkt natuurlijk ook aan Jack Ma:

Who wouldn't want a billionaire at a party? China's Communist Party isn't going to invite just any tycoon to its centenary. Nervous investors are watching who's in and out, says @shuli_ren https://t.co/UM5oobrP22 via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) June 29, 2021

Dit is de eerste die... en zeker niet de minste:

Signs of a “bubble” are emerging in ESG investing, according to former head of the board of governors at the world’s largest pension fund https://t.co/6whn0fgg0a — Bloomberg Markets (@markets) June 29, 2021

Veel plezier en succes vandaag.