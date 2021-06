Grondstoffenprijzen aan de vooravond van een structurele stijging

De opmars in grondstofprijzen is dit jaar ongekend. De pre-corona-toppen zijn ruimschoots overschreden. Daarbij valt op dat de koersstijgingen zich in de volle breedte van de grondstofmarkten voltrekken.

Zowel energie als het industriële complex staan in de belangstelling van kopers. Alleen edelmetalen doen deze keer niet mee.

Door het dak

Aan de pomp hebben we het al kunnen merken: voor benzine betalen we op sommige plaatsen de hoogste prijs ooit. Maar ook industriële metalen gaan door het dak. Ik heb hier al eerder aangegeven dat dit duidt op sterke inflatoire druk.

De opmars in grondstoffen signaleert dat inflatie de komende jaren de stemming op de financiële markten zal bepalen. Terwijl economen verwachten dat inflatie tijdelijk van aard is, zijn er vanuit technisch perspectief meerdere signalen die het tegendeel aangeven.

Op dit moment zijn dit de belangrijkste technische kenmerken op de grondstoffenmarkten:

De olieprijs heeft de weg omhoog hervat, nadat de barrière rond $70 is gebroken;

Sterke stijgende trend bij aluminium;

Op korte termijn consolideert de koperprijs, maar binnen de stijgende trend;

DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, staat technisch pas aan het begin van een structurele stijging.

Vandaag bekijk ik de DJ-UBS Commodity Index, Brent Oil en de industriële metalen aluminium en koper.

Grondstoffen

De DJ-UBS Commodity Index, die de wereldwijde koersontwikkeling volgt van een mandje grondstoffen, heeft een cruciale trenddraai gemaakt. Rond 2008 noteerde de index een high van ruim 70. Begin vorig jaar, op het dieptepunt van de coronacrisis, was de stand iets onder 16 gedaald.

Maar daarna is een meerjarige bodemformatie opwaarts afgerond. Bij A is de dalende trend gebroken, bij B zijn alle toppen rond 26 gepasseerd. De grondstoffenindex beweegt richting de toppen rond 40, mogelijk zelfs naar 55. Deze Commodity Index staat technisch pas aan het begin van een structurele stijging.

In de recente correctie lijkt de index een hogere bodem boven alle toppen sinds 2015 te vormen. Indien de index boven die voorgaande horde weet te blijven, wordt het sterke technische beeld bevestigd. Eerste koersdoel ligt op 40,11 (gevormd op 27 juni 2014).De stijgende 200-dagenlijn van de Commodity Index wijst op een positieve technische conditie.

Olieprijs krult opwaarts

Brentolie heeft de oude stijgende trend hervat nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken. Hiermee is een verbetering is opgetreden. De olieprijs vormt weer hogere toppen en bodems. Deze stijgende trend heeft in eerste instantie ruimte richting weerstand $86,74 (top van 5 oktober 2018).

Aluminium herstelt vanaf onderkant stijgend trendkanaal

De krachtige stijgende trend van het industriële metaal aluminium is intact. Toppen en bodems liggen steeds flink hoger en dat signaleert veel dynamiek in de markt. De kansen liggen in opwaartse richting. De uptrend heeft ruimte richting weerstand $3.403,75 (berekend koersdoel).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde aijst bij Aluminium op een positieve technische conditie.

Pas op de plaats voor het industriële metaal koper

De koperprijs maakt even pas op de plaats, maar ligt er technisch bezien niet onaardig bij. Omdat Koper hogere koersbodems weet te vormen, blijven we opwaarts kijken. Dit geeft aan dat er nog steeds op hogere niveaus wordt gekocht.

Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet koper breken en sluiten boven de laatste koerspiek. Onder steun $3,51 (bodem van 5 februari) verzwakt het beeld. Weerstand ligt op $4,84 (gevormd op 14 mei).

De 200-dagenlijn van koper laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.