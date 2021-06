Na zeven vette en saaie jaren gaat NN ineens bieden

Het bod van NN op onderdelen van MetLife wordt aardig ontvangen. Het fonds is zowaar stijger van de dag in de AEX. Het is onze beste verzekeraar dit jaar, maar wel blijft wel op de AEX achter. Zeg maar of het mee- of tegenvalt met die lage rentes, iets waar op papier Aegon het meeste last van heeft.

NN +14,7%

ASR +1,6%

Aegon +10,5%

AEX +17,2%

Het is deze week trouwens precies zeven jaar geleden dat NN naar de beurs kwam, een afsplitsing van ING Groep. In die tijd leerde de verzekeraar zich kennen als een saai, maar wel superdegelijk fonds met ruime ratio's. U koopt zo'n aandeel ook niet voor de sensatie lijkt me.



Kijk aan, er is zelfs outperformance:



ASR kwam weer precies twee jaar later naar de beurs en hier is het trackrecord. En dan is nu de beurt aan Aegon? Want het is pikant dat Lard Friese, die het zo goed deed als CEO van NN, naar Aegon is overgestapt. Misschien dat hij voor wonderen kan zorgen, maar dan moet de Amerikaanse rente wel meezitten.