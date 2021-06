Slotcall: kansrijke waterstofaandelen

Bericht delen via:

Een wat landerige dag op het Damrak, ondanks dat IEX sinds vandaag op Beursplein 5 is gevestigd. Beleggers houden hun kruit droog en op index-niveau is de actie ver te zoeken. De AEX levert fractioneel in.

Daar waar de bredere markt het duidelijk laat afweten vandaag, valt er op individueel fondsniveau meer dan genoeg te beleven. Het is vooral de dag van de wat kleinere fondsen: aandelen als Corbion, AF-KLM, Fugro en ABN Amro springen eruit.

Shell

De hoge olieprijs legt Shell geen windeieren. Het olie- en gasconcern zal over Q2 een flink hogere operationele kasstroom raporteren en dat biedt uitzicht op mooie dingen voor aandeelhouders.

Eigen aandelen inkopen bijvoorbeeld: dat komt nu dichterbij aangezien de schuld van Shell geschat ruim onder de $70 miljard zal uitvallen bij de H1-cijfers.

Hoewel dat nog niet het niveau is dat Shell voor ogen staat, de lat ligt op $65 miljard, kan het concern ten minste al hinten op eigen aandelen inkopen. Dat kan de koers een zetje in de goede richting geven en dat is gezien de schamel €17 die er nu op het koersenbord staat hard nodig ook.

Ballard Power Sytems of Plug Power?

Waterstofaandelen zijn 'hot' maar daarmee is niet gezegd dat beleggers blind dergelijke aandelen moeten kopen. Het is zaak grondig naar de individuele business cases te kijken, alvorens dergelijke aandelen op te pikken.

De hamvraag of beleggers Ballard Power Systems moeten hebben, of Plug Power, wordt beantwoord in een grondige analyse op IEX Premium.

Ontex

Luierfabrikant Ontex kondigde vandaag een al langer verwachte herfinanciering aan. De Belgen bereiken hiermee de zo gewenste looptijdverlenging van de uitstaande schuld en dat is een volgende stap op weg naar betere tijden.

Bij IEX Premium valt te lezen wat betere tijden concreet betekenen voor de vooruitzichten en cijfers.

Wall Street

De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq doen het kalmpjes aan bij de start van de nieuwe week. Beleggers kijken de kat uit de boom en zijn in afwachting van nieuwe koersimpulsen. Die komen allicht later deze week bij het Amerikaanse banencijfer over juni, aanstaande vrijdag.

Tussentijds ligt Wall Street er verdeeld bij, de S&P 500 noteert vlak, de Dow Jones verlies ruim 0,5% terwijl de Nasdaq juist 0,5% stijgt.

Rentes

Weinig beweging bij de Europese rentes en dat geldt tevens voor de Amerikaanse rente: de tienjaarsrente in de VS blijft een beetje hangen rond de 1,5%. Erg laag, maar vergeleken bij de Europese rentes die rond het nulpunt schommelen, nog altijd een wereld van verschil.

Brede markt

De AEX verliest 0,3% in een weinig geanimeerde handel



verliest 0,3% in een weinig geanimeerde handel Wall Street is een mixed bag en noteert verdeeld



is een mixed bag en noteert verdeeld De euro noteert stabiel rond de 1,19 versus de dollar



noteert stabiel rond de 1,19 versus de dollar De VIX noteert nog rond de rustgevende stand van 16



noteert nog rond de rustgevende stand van 16 Goud en zilver bewegen amper



en bewegen amper Olie : WTI en Brent moeten iets terug maar blijven boven de $70



: WTI en Brent moeten iets terug maar blijven boven de $70 Bitcoin kruipt weer richting de $35k



Het Damrak:

Adyen (+ 1,6%) werd door Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet.



(+ 1,6%) werd door Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet. Unibail (- 5%) kreeg een omgekeerd advies en werd door SocGen op verkopen gezet.

(- 5%) kreeg een omgekeerd advies en werd door SocGen op verkopen gezet. ING (- 2,5%) daalde mee met de rest van de bankensector.



(- 2,5%) daalde mee met de rest van de bankensector. ABN Amro (- 5%) lag eveneens zwak en leverde fors meer in dan branchegenoot ING.



(- 5%) lag eveneens zwak en leverde fors meer in dan branchegenoot ING. Fugro (- 5%) was de hele dag uit de gratie, relevant nieuws kon niet gevonden worden.



(- 5%) was de hele dag uit de gratie, relevant nieuws kon niet gevonden worden. Accsys (+ 3%) won wederom, het aandeel is in trek sinds de jongste cijfers van vorige week.



(+ 3%) won wederom, het aandeel is in trek sinds de jongste cijfers van vorige week. Op de lokale markt verloor Fastned 3,3%



Adviezen

Heineken: naar €105 van €92 en houden - JPMorgan Chase

Randstad: naar €69 van €52 en houden - HSBC

NN Group: naar €43 van €41 en kopen - KBC

Adyen: naar €2.400 en kopen - Kepler Cheuvreux

Unibail: naar €67,30 van €63 naar verkopen van houden - SocGen

Aedifica: naar €126 van €125 en kopen - Kepler Cheuvreux

