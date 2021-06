Nou nou, poeh poeh: het wil voorbeurs nog niet zo vlotten

De koersen bewegen nauwelijks, er is op één ding na richtinggevend nieuws en de agenda is he-le-maal leeg: het is wel eens spannender en hectischer geweest op dit uur.

Daar zijn wij zelf bij IEX niet zo heel rouwig om, want vanaf vandaag houden wij kantoor aan het Damrak! Toch een beetje eerste schooldaggevoel. Enfin, tenzij u short bent, is dit strikt genomen de fraaiste markt denkbaar. De koersen lopen op, we staan rond all time highs, maar de beurs wordt niet duurder.

Van gisteren uit mijn vooruitblik, zie hier de AEX. Woensdag over twee weken komt ASML als eerste met H1-cijfers en dan maar zien wat de analisten met hun verwachtingen doen. Kijk nog even goed naar deze grafiek, want het staat er. Een jaar geleden rond 560 was de AEX veel duurder dan nu rond 730.



Het nieuws van dit weekend, NN is op overnamepad en dit is een behoorlijke hap:

Geen bedrijfsnieuws dit weekend na records op Wall Street, maar het was weer druk bij de crypto's. Het VK verbiedt (!) handelsplatform Binance en de Mexicaanse bank Banca Azteca wil bitcoin als betaalmiddel accepteren. Eens te meer: autoriteiten moeten er niks van hebben, bedrijven en publiek omarmen coins.

Het nieuws van die bank weegt het zwaarst? In ieder geval gaan de koersen nu weer hard omhoog.



Eerste beursweek van de maand en dan doen we traditioneel altijd met inkoopmanagersindices en Amerikaanse arbeidsmarktdata. Veel meer kent de agenda niet. De opening is weer helemaal juni 2021, wat een smurfenkoersen:



Marktbreed is er niets dat er toe dat dat ook maar een beetje beweegt.



De rentes zijwaartsen en de markt moet nog even nadenken hoeveel strafbasispunten Portugal krijgt voor dat geschop gisteren. Oranje kan het heen en weer krijgen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

08:04 AEX start handelsweek vermoedelijk vlak

06:53 181 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

27 jun NN brengt bod uit op Europese activiteiten MetLife

27 jun Beleggers kijken weer uit naar banenrapport VS

27 jun Tesla roept Chinese exemplaren terug

27 jun DPG en Rossel kopen RTL Belgie - media

27 jun NN op vinkentouw voor Metlife Europe - media

27 jun Bijna 181 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

26 jun Uitgelicht: week in beeld

26 jun Ruim 180 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

25 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

25 jun S&P naar nieuw record op verdeeld Wall Street

25 jun Ajax en KRC Genk bereiken akkoord over Carel Eiting

25 jun AEX nadert recordstand

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt welgeteld één short:

De agenda is... leeg!

En dan nog even dit

Vooruit, de terugblik.

S&P 500 closes at record high, lifted by Nike and banks https://t.co/R3fz7Eu6EP pic.twitter.com/cgJwHkViU9 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 26, 2021

Het gaat om Banco Azteca:

Mexican billionaire Ricardo Salinas Pliego endorsed the use of Bitcoin and said his bank is on the way to accepting the cryptocurrency https://t.co/2Yh4kgY4bm — Bloomberg Markets (@markets) June 27, 2021

Toe maar:

Financial watchdog orders crypto exchange Binance to stop regulated activities in UK https://t.co/1cR90eCiVB pic.twitter.com/EJkLi5kTNC — Yahoo Finance (@YahooFinance) June 27, 2021

Er is momentum:

EU drafts plan to toughen carbon market - report https://t.co/GPUE0K3pnT pic.twitter.com/Q48NRjUWjc — Reuters Business (@ReutersBiz) June 27, 2021

Er hier kan het dus ontstaan?

BofA expects #oil to hit $100/bbl by next yr as both supply & demand factors could push prices higher: There is plenty of pent-up mobility demand after 18mth lockdown. On the supply side, BofA expects govt policy pressure in US & around world to curb capex to meet climate goals. pic.twitter.com/GhjRj1BnqM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 27, 2021

China wil Chinees?

Analysis: Chinese flock to home-grown brands in golden opportunity for investors https://t.co/BdOFzOpgoj pic.twitter.com/ze2WgAi3Oq — Reuters Business (@ReutersBiz) June 27, 2021

het is inderdaad eerder een reversed crisis? Zeker niet voor iedereen, dat wel:

WHAT? US households gained $13.5tn in wealth in 2020, biggest increase in records going back 3 decades. That isn’t how recessions usually work. In 2008 financial crisis, US households lost $8tn. During Covid, most Americans got richer—especially the Rich. https://t.co/nGXd5B3DaQ pic.twitter.com/nDlodZAh0J — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 27, 2021

De zomer begint net?!

This shipping dashboard explains why you should Christmas shop early this year, very early https://t.co/q1LxDOatkg — Bloomberg Markets (@markets) June 28, 2021

Veel plezier en succes vandaag.