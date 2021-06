Slotcall: AEX weet nipt in het groen te sluiten

De AEX (+0,1%) weet op deze laatste beursdag van de week nipt het groen te bereiken. Er waren overigens geen opvallend grote uitschieters binnen de hoofdindex. ArcelorMittal is met een plus van 2,6% de grootste winnaar binnen de AEX.

Panasonic zou zijn volledige belang in Tesla (+0,0%) verkocht hebben. Dat meldde de Japanse krant Nikkei eerder vandaag. De fabrikant van lithiumbatterijen is toeleverancier van Tesla. De verkoop zou hier volgens Panasonic echter geen invloed op hebben.

In verband met de verhuizing van IEX naar het Damrak die vandaag plaatsvond, is de IEX BeleggersPodcast gisteren opgenomen. Desalniettemin is het half uurtje beurspraat het luisteren ook vandaag nog meer dan waard.

Marketwatcher Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels babbelen deze week onder andere over bitcoin, de werkelijke waarde van Bol.com, de GrandVision-saga en Rabocertificaten. Komt dat zien... horen!

Die GrandVision-saga kreeg vandaag overigens nog een staartje. Reuters meldde namelijk dat EssilorLuxottica een rechtszaak te starten tegen de optiekgigant. "De uitkomst van de arbitragezaak bevestigde wat EssilorLuxottica al die tijd al heeft gezegd, namelijk dat het bestuur van GrandVision met opzet de voorwaarden van de overnamedeal schond", aldus een bron tegenover Reuters.

Air France-KLM

Vanochtend bracht Air France-KLM (-0,8%) naar buiten dat het met succes obligaties ter waarde van €800 miljoen heeft uitgegeven. Hiermee zal de vliegmaatschappij bestaande schulden herfinancieren en het afbetalen van een deel van de staatssteun die het bedrijf in mei 2020 ontving.

Ben Smith, topman van Air France-KLM, meldde eerder deze week dat de vliegmaatschappij een prijsvechter moet worden op de korte vluchten. “Als het niet lukt om op prijs te concurreren, is het van belang dat het bedrijf uitzonderlijke kwaliteit kan bieden, zodat reizigers bereid zijn om een hogere prijs te betalen”, schrijft IEX-analist Niels Koerts erover. Om deze reden zou het bedrijf zich volgens Koerts vooral moeten richten op langeafstandsvluchten.

“De beslissing van Smith om meer te concurreren op prijs brengt het risico met zich mee dat Air France-KLM op de korte vluchten een typische gevalletje van stuck in the middle wordt. Een beetje kwaliteit, een beetje service en een redelijke prijs, maar nergens in uitblinken. Een strategie die gedoemd is te mislukken”, meent Koerts.

Waar het bedrijf de focus ook op komt te liggen, het zal bijzonder lastig worden fatsoenlijke marges te draaien. Een enorm zwakke balans, overbetaalde piloten en moordende concurrentie maken het Air France-KLM niet makkelijk, en een nieuwe steunronde lijkt dan ook in het verschiet te liggen. “Het meest voor de hand liggende scenario is dat de Franse overheid wederom eeuwigdurende obligaties koopt”, schrijft Koerts.

Zijn volledige analyse vindt u hieronder.

Pittig weekje voor bitcoin

Een flinke tik werd deze week uitgedeeld aan bitcoin (-7,4%). Tegelijkertijd is de volatiliteit flink teruggelopen de afgelopen dagen. De CBOE Vix-index liep met maar liefst 25,5% terug tot 15,4 punten. De olieprijs van WTI (+3,8%) en Brent (+2,4%) klom juist met een paar procent.

AEX

Waar ArcelorMittal (+9,4%) vorige week flink moest inleveren, is het bedrijf de overduidelijke winnaar deze week. De staalproducent trekt met bijna 10% koerswinst een flink gat tot de nummers twee en drie: Shell (+5,2%) en Signify (+4,7%). Aan de andere kant van het spectrum vinden we Philips (-1,7%) en Prosus (-2,6%) met draaglijke verliezen.





AMX

Het mag geen verrassing zijn dat GrandVision (-8,8%) deze week het meeste in moest leveren. Voor Alfen (+7,4%) verliep de week een stuk voorspoediger.

ASCX

Vivoryon () wist binnen de AScX vorige week het meeste te winnen, om deze week het meeste in te leveren. Accsys (), waar IEX-analist Niels Koerts deze week nog een uitgebreide analyse over schreef, wist deze week juist flink in beurswaarde te groeien.

