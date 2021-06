Tracker Tips: beleggen in nieuwe aandelen

Voor wie gespreid wil beleggen in recente beursintroducties in Europa is er nu de First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF, waarin zogeheten initial public offerings (IPO’s) opgenomen zijn.

De tracker volgt de IPOX 100 Europe-index die blootstelling biedt aan recente IPO's in Europa gedurende de eerste 1000 handelsdagen.

EFPX

De First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF is verhandelbaar op de Borsa Italiana met ticker EFPX en isincode IE00BFD26097 en kost 0,65% per jaar. De onderliggende aandelen worden daadwerkelijk aangekocht en niet uitgeleend aan derden.

EFPX is een zogenoemde spiegelstrategie van de in de VS genoteerde First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE), die in april 2018 werd gelanceerd.

Om in de index te worden opgenomen, moeten de componenten ten minste zes volledige handelsdagen hebben gehad ten opzichte van de periodieke herschikking die elk kwartaal plaatsvindt.

De bestanddelen zijn afkomstig uit de IPOX Global Composite-index en de ruim 100 grootste namen die een economisch band hebben met de regio Europa worden geselecteerd voor de ETF. De benchmark is naar marktkapitalisatie gewogen en limiteert elk aandeel op 10%, terwijl onderliggende aandelen met een gewicht van meer dan 4% zijn begrensd op een totaalgewicht van 40%.

De verdeling naar sectoren is in volgend overzicht af te lezen.

Qua landenverdeling hebben Duitsland, Nederland en Zweden gemiddeld een gewicht van 18%, gevolgd door Frankrijk en het VK met elk zo’n 11%.

Onderstaande tabel toont de huidige mand met aandelen gerangschikt naar gewicht met bijbehorende sector.

Minimale overlap

EFPX omvat alleen recente IPO's en spin-offs, waardoor er minimale overlap is met traditionele indexfondsen. Dit biedt beleggers een bredere exposure en toegang tot de innovatieve kant van de Europese economie.