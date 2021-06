Beursdag: Infradeal VS, cijfers Vivoryon en andere verrassende nieuwtjes

Eindelijk, er is een infradeal in de VS en de futures openen weer eens hoger na weer eens records op Wall Street.

Azië ziet er ook goed uit, commodities stijgen overwegend en de dollar en rentes bewegen vlak. Er is veel nieuws, dus het gaat even op zevenmijlslaarzen. In de VS gaat dan eindelijk de schop in de grond?

Stocks exposed to spending on infrastructure are climbing on $579bn bipartisan US infrastructure deal w/o tax hikes. The cost of expenditures to be offset by a variety of revenue-raising provisions, including stronger enforcement of tax collections from the wealthy pic.twitter.com/67j8es2Cff — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 24, 2021

Bij ons is er ook nieuws, is dit een heuse coup bij Neways? Tom Simonts van KBC vat het kort en bondig samen. Afwachten of en wat voor tegenzet VDL nu mogelijk doet:

Niet grootaandeelhouder #VDL (27% belang), maar #Infestos bereikt een deal met #Neways. Die eerste bood €13 p.a., maar €14,55 (cum div, 33,5% premie) wint het pleit. #Neways blijft na (succesvolle?) afronding wel genoteerd. Maar VDL + Frank Zweegers hebben samen 55%. Spannend. pic.twitter.com/YQDn7B2Tzy — Tom Simonts (@TSimonts) June 25, 2021

Geen omzet en wel dik verlies, Vivoryon heeft eindelijk de uitgestelde Q1-cijfers.



Er zijn meer overnamedingetjes op het Damrak, want EssilorLuxottica gaat er even goed voor zitten geloof ik, hoe ze GrandVision denkt binnen te hengelen. Wordt zeker vervolgd.



Dan dit nog, Panasonic doet Tesla de deur uit - dat net twee dagen hard stijgt - en zal er wel bitcoins voor kopen :-)



De opening is weer helemaal juni 2021, net even hoger



Marktbreed komt het groen u ook tegemoet.



De rentes doen nog even niet mee.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Nike dat +14,1% op Q1-cijfers deed! Helaas, FedEx moest het met -4,4% doen en BlackBerry met slechts +1,0%. Air France-KLM plaatst voor €800 miljoen aan twee obligaties en Aedifica koopt een Zweeds zorgcentrum:

08:05 Duitse consument weer bijna neutraal gestemd

07:53 BuzzFeed naar de beurs via SPAC

07:42 Groep Amerikaanse senatoren akkoord met infrastructuurplan Biden

07:40 Fastned aan de slag in West-Vlaanderen

07:23 Verlies Vivoryon loopt op

07:10 Air France-KLM geeft obligaties uit

07:10 Air France-KLM geeft obligaties uit

06:54 Europese beurzen openen hoger

06:50 Bijna 180 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

24 jun Omzet BlackBerry loopt terug

24 jun Grootste banken VS doorstaan stresstest Fed

24 jun Sterk kwartaal Nike

24 jun Neways akkoord met Infestos over overname

24 jun Recordkwartaal FedEx

24 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

24 jun Nieuwe records Wall Street

24 jun Olieprijs iets duurder

24 jun Mexicaanse centrale bank verhoogt rente onverwacht

24 jun Wall Street koerst hoger

24 jun Aedifica koopt zorgcentra in Zweden

24 jun Value8 maakt details dividenduitkering bekend

24 jun Europese beurzen sluiten hoger

24 jun Aandeelhouders Nedap akkoord met benoeming Peter van Bommel

24 jun AEX hoger gesloten

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen jul -4,0

En dan nog even dit

De terugblik met...

Nasdaq and S&P 500 hit record highs as President Joe Biden declares ‘we have a deal’ to renew the nation's infrastructure. More here: https://t.co/8BePOTTXIB pic.twitter.com/lBoCbYOgtu — Reuters Business (@ReutersBiz) June 25, 2021

Hup, aan de slag:

President Biden embraced a $1.2 trillion bipartisan Senate deal to renew the nation's roads, bridges and highways and help stimulate the economy – a major breakthrough on one of his key domestic policy goals. Read more https://t.co/w5seCkYnmO pic.twitter.com/jC4N5zwe7D — Reuters Business (@ReutersBiz) June 25, 2021

Hm:

The UK's Covid vaccine program and delta surge means it's now a test case for the world https://t.co/NBOOzaQyiM — CNBC (@CNBC) June 25, 2021

Natuurlijk:

Amazon’s Prime Day, an event used by the retailer to boost Prime subscriptions with product discounts, saw strong online sales growth in the U.S. even though discounts were limited due to supply chain issues. More here: https://t.co/COc9qgeaqc pic.twitter.com/JPg7OCluy0 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2021

+0,7%:

Carnival bookings increase 45% in second quarter as cruise industry emerges from pandemic https://t.co/h690qMrAKx — CNBC (@CNBC) June 25, 2021

De volgende:

Chinese ridesharing giant Didi aims for $60 billion valuation in IPO https://t.co/4I1En18JH6 — CNBC (@CNBC) June 25, 2021

Ieder nadeel...

Mining bitcoin may get a lot easier for some after China's crypto crackdown — here's why. https://t.co/Z0k18AGqTf pic.twitter.com/669aSkbXj6 — CNBC (@CNBC) June 25, 2021

Zijn de rijken nou te rijk, of blijft de rest veel te veel achter?

The top 1% of Americans have about 16 times more wealth than the bottom 50%. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/PGcmSZeABM pic.twitter.com/EslUgrAwJn — CNBC (@CNBC) June 25, 2021

Is Big Tech nou zo groot, of de rest...

Hoopt en bidt u mee, want tabak deed sindsdien beter dan technologie:

Big Oil's rise in climate lawsuits draws parallels to Big Tobacco https://t.co/EDHpbpcaAN — CNBC (@CNBC) June 25, 2021

Veel plezier en succes vandaag.