Air France-KLM heeft technisch wind tegen

Air France. Slechter dan een Low Cost Carrier, Slechter dan de Top Servicers. Kortom niet mijn voorkeur. En KLM is wat mij betreft niet veel anders, al hebben ze aardig grote stappen gezet. Wat mij opvalt is dat ik steeds meer fondsen in de Western Debt World zie die hun mooie opgaande trendlijnen breken, steeds meer fondsen die jawel een downtrend vormen, maar ook steeds meer fondsen die in hun downtrend bljven hangen. Kortom ik ga voor een crash van 15 a 20% startend in de komende drie beursweken. DAXie. Ze hebben het niet, ondanks de rally van de laatste dagen naar de slotkoersen van vorige week vrijdag. Eerste zwakte ligt ruim 40 punten lager. Dan breekt de 1e steun. Fransen hebben het nog wel, maar krijgen het steeds moeilijker. Toppers liggen wel erg hoog en de subtoppers breken hun opgaande trendlijnen of zitten er vlak bij om dit te doen. En sommige Franse fondsen zitten duidelijk in de correctie fase.

Ondanks de Greatest news van gisteren alle banken die bij de FED een stress test moesten doen zijn geslaagd, terwijl een relatief klein fondsje a la Chaos al Chaos bij de banken maakt. Die gehele stress testen zijn bijna waardeloos. Op zich geen slecht iets, maar we zijn de weg kwijt met de echte realiteit, oftewel risico's die er zijn die ze niet zien. Futures doen hun best om groen te blijven. Amerikaanse en Ukkie yields blijven in een downtrend hangen en die ondersteunen onder andere de beurskoersen. Duitse yield doet maar wat, ze loeren omhoog, ze loeren lager. Ze moeten een belangrijke keuze hierin maken. Yields kunnen gaan uitbreken de komende 2 a 3 weken. Het lijkt er op dat ze de volgende beursweek nog een weekje willen consolideren, mogelijk wat lager, mogelijk wat hoger, dan de week erop voorsorteren en de beursweek daarop GAAN. Als de Barron. Het kan eerder. zeker als Amerika of Ukkie de downtrend in de yields opwaarts breken. Maar voorlopig zet ik in op dit scenario. Wat ook mooi uitkomt met de VIX, waarvan trading zegt hoger, maar de andere parameter roept het terug trek process is in volle gang, misschien nog volgende week en daarna is het wachten op de trigger om een zeer hoge VIX. Signalen lijken alligned te zijn. Het is opvallend dat landen als Mexico en Brazilie de rente verhogen en dat de Western Debt World het houdt op transitory inflation, terwijl die ruim boven de 2 staat. Ondanks dat ik de transitory ook zie, zeker bij verstoringen, gaat inflatie niet zo maar weg, kijkt u maar naar de olie en de gasprijzen, maar ook naar de chip prijzen. En de huur prijzen en koop prijzen zijn enorm. Als daar deflatie inkomt, zitten we met een super groot probleem. Nog groen openen en dan een replay van vorige week vrijdag, steeds meer wegzakken in steeds roder wordende koersen?