Slotcall: Nieuwe records in zicht

De AEX (+1,1%) heeft een uitermate goede dag achter de rug. Vanuit Duitsland kwam er een meevallend IFO-cijfer langs. Deze index kwam uit op 101,8 punten (110,6 verwacht) en geeft een beeld van het vertrouwen van ondernemers in de Duitse economie.

Al met al een kleine meevaller, maar in de grafiek van de AEX zien we rond 10:00 geen spike omhoog. Dit kan de trigger dus niet zijn. Soms zijn er van die dagen dat de beurs gewoon omhoog wil. Vergeet niet dat we ook iets goed te maken hadden.

Afgelopen vrijdag ging er immers ruim 2% van af. Nog twee punten te gaan en er staat weer een hoogste koers ooit op het bord. De grootste stijger van vandaag is Adyen (+5,7%). We hebben goed gezocht, maar een duidelijke reden kunnen we niet vinden.

Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Adyen softwarebedrijf Visma helpt bij het uitrollen van betaalkaartsystemen bij klanten. Toch kan dit de trigger niet zijn, omdat beleggers gisteren al de kans hadden om op dit bericht te reageren.

ABN Amro

ABN Amro (+1,3%) bouwt zijn internationale zakenbankactiviteiten gestaag af. Het afstoten van leningen aan de Noord-Amerikaanse olie- en gassector past goed in deze strategie. Deze verkoop gaat wel gepaard met een boekverlies van €135 miljoen.

Positief is dat de bank nu geen exposure meer heeft aan de olie- en gasindustrie in Noord Amerika. Momenteel koerst ABN Amro tegen een getaxeerde K/W van 10 over 2022. Tevens verwacht de IEX-Beleggersdesk dat het bedrijf volgend jaar weer een aantrekkelijk dividend uitkeert.

Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Heijmans

Heijmans (+2,0%) behoort vandaag tot de grootste stijgers van het Damrak. De vooruitzichten voor de bouwsector zijn goed. Het woningtekort is hoog, waardoor er veel woningen gebouwd moeten worden.

Het Rijk wil de komende tien jaar circa 1 miljoen huizen bouwen. Aan ambitie geen gebrek, maar tot dusver wil het er nog niet van komen. De boosdoener is de strenge stikstofregelgeving, waardoor woningbouwprojecten zijn uitgesteld.

De IEX-Beleggersdesk gaat er vanuit dat het hier minder last van heeft dan de concurrentie. Voor 2022 rekent de IEX-Beleggersdesk op een winst per aandeel van €1,62, wat een K/W impliceert van 8. Of het verstandig is om wat stukken in te slaan, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De uitschieter is de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier dat vier basispunten zakt.

Brede markt

De AEX (+1,1%) presteert vandaag redelijk in lijn met de DAX (+0,9%) en CAC (+1,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 3,3% en noteert 15,8 punten.

Wall Street gaat in een brede lijn omhoog: zie S&P 500 (+0,5%), Dow Jones (+0,7%) en Nasdaq (+0,8%).

De euro blijft liggen en noteert 1,193 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (+0,7%) persen er een klein plusje uit.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (+0,0%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+3,2%) bouncet terug.

Het Damrak:

Bank of America houdt vertrouwen in Just Eat Takeaway (+2,5%), maar verlaagt zijn koersdoel met €15 tot €135. De markt reageert positief, al liggen alle technologiebedrijven er vandaag sowieso goed bij.

(+2,5%), maar verlaagt zijn koersdoel met €15 tot €135. De markt reageert positief, al liggen alle technologiebedrijven er vandaag sowieso goed bij. De chippers ASMI (+1,8%), ASML (+2,1%) en Besi (+1,5%) vinden de weg omhoog.

(+1,8%), (+2,1%) en (+1,5%) vinden de weg omhoog. Prosus (-0,6%) ligt wederom slecht. Tencent (+0,6%) gaat daarentegen wel omhoog.

(-0,6%) ligt wederom slecht. (+0,6%) gaat daarentegen wel omhoog. Credit Suisse verhoogt zijn koersdoel voor Heineken (+2,0%) met €7 tot €120. Ik reken zelf op een WPA van €4,64 in 2022. Dit impliceert een K/W van 22. Daarmee kunnen we concluderen dat de markt geen rekening houdt met nieuwe lockdowns.

(+2,0%) met €7 tot €120. Ik reken zelf op een WPA van €4,64 in 2022. Dit impliceert een K/W van 22. Daarmee kunnen we concluderen dat de markt geen rekening houdt met nieuwe lockdowns. Signify (+2,7%) is dit jaar met een winst van 55% het beste aandeel binnen de AEX.

(+2,7%) is dit jaar met een winst van 55% het beste aandeel binnen de AEX. PostNL (+2,0%) gaat lekker, al is het handelsvolume van 2,1 miljoen stukjes beperkt.

(+2,0%) gaat lekker, al is het handelsvolume van 2,1 miljoen stukjes beperkt. Vivoryon (+5,8%) doet wat hij wil. Groot nieuws kom ik namelijk niet tegen.

