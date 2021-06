Slotcall: Shell en ArcelorMittal groene lichtpuntjes in een rode AEX

De AEX (-0,5%) sloot vandaag lichtjes in het rood. Onder andere Philips, KPN en Unilever verloren vandaag ruim een procent. Adyen (-1,8%) ging binnen de AEX het hardst omlaag, maar er zijn geen gigantische uitschieters. Om ook nog even de grootste winnaars aan te stippen: Shell (+1,4%) en ArcelorMittal (+1,9%) sloten het hoogst in de plus.

Waar bitcoin gisteren na een stevige koersdip tot onder de $30.000-grens zakte, heeft de cryptomunt zich de afgelopen uren aardig hersteld. De bitcoin (+2,4%) noteert inmiddels fors boven de $34.000.

Het is een van de populairste aandelen onder IEX-lezers: Pharming (+0,5%). Het bedrijf dat steeds meer op een heuse farmaceut begint te lijken kwam vanochtend met nieuws. Pharming heeft namelijk de rekrutering van patiënten voor de Fase 2/3-studie met leniolislib afgerond.

Belangrijk, want dit moet het tweede medicijn zijn dat Pharming op de markt brengt. Op dit moment stroomt er vrijwel alleen geld in het laatje van de verdiensten van ruconest. Nadat de lancering enkele keren werd uitgesteld, gaat CEO Sijmen de Vries ervan uit dat leonilislib eind 2022 gelanceerd wordt, zo vertelde hij in een eerder interview met IEX.

"Prosus is voor de langetermijnbeleggers"

Hoewel Prosus (+0,4%) deze week met nette cijfers over boekjaar 2021 kwam, blijft de koersprestatie achter. De internetinvesteerder doet er – tot nog toe zonder succes – alles aan om de discount van het aandeel te verkleinen. “Dit is echt een fonds voor langetermijnbeleggers met geduld”, schrijft aandelenanalist Paul Weeteling in zijn analyse.

De waarde en potentie die in Prosus zitten zijn enorm, ondanks het “onpraktische karakter van het aandeel”, zoals Weeteling het omschrijft. “Niet alleen op basis van de discount, maar ook vanwege de groeivooruitzichten van het belang in Tencent en de overige belangen is Prosus zeer vriendelijk gewaardeerd.”

Plug Power

Na enige vertraging was Plug Power (-3,4%) gisteren dan toch eindelijk gearriveerd met de uitgestelde eerstekwartaalcijfers. Met een netto omzet van $72 miljoen overtrof Plug Power zijn eigen verwachtingen, daar de waterstofspecialist uitging van $67 miljoen.

Naast voldoende kapitaal beschikbaar hebben om te groeien, is de netto omzet op dit moment het belangrijkste, meent analist Paul Weeteling. “Dat de markt hier ook zo over denkt, is af te lezen aan de extreem positieve koersreactie op de cijfers. Winstgevendheid is in dit stadium een stuk minder relevant.”

Brede markt

Hoewel de AEX (-0,5%) vandaag geen beste dag had, kan het altijd erger, zoals in Duitsland (-1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met -0,9%. De index noteert nu 16,5 punten.

Wall Street komt nog niet op stoom: zie S&P 500 (+0,1%), Dow Jones (-0,0%) en Nasdaq (+0,2%).

De euro blijft liggen en noteert 1,195 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,5%) en zilver (+1,4%) komen terug op de lichte daling van gisteren.

Olie: WTI (+1,1%) en Brent (+1,2%) koersen beide weer in het groen.

Bitcoin (+2,4%) staat weer in de plus.

Het Damrak:

Prosus (+0,4%) maakte vanochtend bekend de opkoop van Naspers-aandelen afgerond te hebben. Daarnaast kreeg de internetinvesteerder flink wat koersdoelverhogingen. Citigroup Smith Barney, Bank of America en Jefferies & Co. verhoogden alle hun koersdoel voor Prosus. Enkel Bank Degroof schroefde zijn koersdoel iets terug.

Adviezen

Heineken: naar €120 van €110 en kopen - Jefferies & Co.

Heineken: naar €110 van €95 en kopen - KBC Securities

Philips: naar €45 van €44 en houden - Kepler Cheuvreux

Prosus: naar €117,50 van €135 en kopen - Bank Degroof

Prosus: naar €89 van €83 en houden - Jefferies & Co.

Prosus: naar €140 van €135 en kopen - Citigroup Smith Barney

Prosus: naar €152 van €148 en kopen - Bank of America Merril Lynch

ASR Nederland: naar €35,58 van €39,50 en houden - Citigroup Smith Barney

Aperam: naar €48 van €42 en houden - Morgan Stanley

ArcelorMittal: naar €34,20 van €32 en kopen - Morgan Stanley

ING: koopadvies verlaagd naar houdadvies - Kepler Cheuvreux

Ahold Delhaize: van €25,50 naar €27,50 - IEX

Agenda