Slotcall: cryptobeleggers moeten extra alert zijn

Beleggers lijken het even niet te weten en dat zorgt voor afwisselende handel. De toonzetting van de Fed van vorige week was wat meer 'hawkish' van aard en dat zorgde voor wat verkoopdruk bij aandelen en koopinteresse in obligaties.

De grote verkoopdruk lijkt echter alweer verdwenen: de AEX leverde vorige week enkele procenten in, maar veel aandelen laten vandaag een beperkte herstelbeweging zien, met cyclische aandelen aan kop. En ook de AEX zelf zet een aarzelend stapje de goede kant op.

Fed dwingt beleggers tot nadenken

C'est le ton qui fait la musique, oftewel: de toonzetting is de leidende factor bij bijvoorbeeld uitlatingen van centrale banken zoals de Fed. En die toonzetting medio vorige week was toch wat meer 'hawkish' dan voorheen.

De Amerikaanse centrale bank nam een eerste voorschot op minder uitbundige (monetaire) tijden. Dat had direct impact op zowel de obligatiemarkt als de aandelenmarkt, om de valutamarkten niet te vergeten.

De lichte draai van de Fed werd allicht het beste zichtbaar bij de euro/dollar: medio vorige week lag die nog rond de 1,22, na de Fed-meeting sterkte de dollar flink aan tot nu circa 1,19. Achter die paar cent verschil gaan vele tientallen, zo niet honderden miljarden schuil.

Een eventuele renteverhoging al in 2023 in plaats van 2024: echt heel relevant is dat niet, maar beleggers moeten zich realiseren dat dit niet geldt voor het sterk accommoderende beleid van de centrale bank. Dat kan al veel eerder op de schop gaan en daarom reageerden de financiële markten toch negatief.

Wel zo eerlijk: de Fed gaf tevens aan dat de inflatie harder opliep dan waar de centrale bankiers rekening mee hadden gehouden. Wellicht niet onverstandig voor beleggers een tikje sceptisch te zijn voor die ándere Fed-verwachting: een inflatie boost die slecht "tijdelijk van aard" zal zijn.

Tegenover al dit centrale banken geweld staan gewoon keurige cijfers van de meeste beursgenoteerde bedrijven, maar in de directiekamers is ook daar inflatie tegenwoordig een hot topic. Het maakt het er voor beleggers niet eenvoudiger op, wel interessanter. De impact van een minder ruim monetair beleid zal overigens vooral voor crypto-liefhebbers flinke gevolgen hebben.

ASR

Verzekeraar ASR blijft sinds een koerspiek in april duidelijk achter bij de bredere markt. Vooropgesteld, de hele sector ligt er weinig florissant bij, maar ASR doet het koersmatig duidelijk slechter dan NN Group en Aegon.

Ontex

Geld verdienen met luiers, het Belgische Ontex doet al jaren niet anders, al zijn de resultaten niet over om naar huis te schrijven. Sterker nog, het aandeel kent veel karakteristieken van een heuse turn around kandidaat.

Wall Street

Een duidelijke hersteldag op Wall Street. De Amerikaanse financiële markten lopen een deel van de verliezen van vorige week weer in. Interessant genoeg is de Nasdaq vandaag de 'lagger.' Een spiegelbeeld ten opzichte van vorige week toen de technologiebeurs de schade het meest beperkt wist te houden.

De Dow Jones wint tussentijds ruim 1,4%, de S&P500 afgerond 1% en de Nasdaq plust 0,3%.

Rentes

Hoewel beleggers op scherp staan voor wat betreft de de kop opstekende inflatie, reageert de obligatiemarkt amper. De rentes lopen de laatste dagen weer wat terug. Vraag is wel in hoeverre beleggers uit die ontwikkeling veel kunnen aflezen. Immers, van een 'normale markt' is door het grootschalige opkopen van staatsobligaties al jaren geen sprake meer.

Vooralsnog moeten investeerders in Duitse en Nederlandse staatsobligaties nog altijd geld meebrengen om uit te mogen lenen aan de overheid en zelfs de Grieken lenen momenteel praktisch gratis.

Brede markt

startte zwak maar herpakte zich gaandeweg de dag en sloot 0,6% hoger. Wall Street vertoont een duidelijk herstel na een mindere handelsweek vorige week: alle indices winnen tussentijds stevig, 0,6 - 1,5%.



vertoont een duidelijk herstel na een mindere handelsweek vorige week: alle indices winnen tussentijds stevig, 0,6 - 1,5%. De euro krabbelde iets op van de verliezen van vorige week en steeg een halve cent versus de dollar



krabbelde iets op van de verliezen van vorige week en steeg een halve cent versus de dollar De VIX maakte een uitstapje tot boven de 20, maar zakte vandaag weer duidelijk terug: einde onrust?



maakte een uitstapje tot boven de 20, maar zakte vandaag weer duidelijk terug: einde onrust? Goud en zilver lokken opnieuw wat kopers, maar de winsten zijn met circa 1% beperkt



en lokken opnieuw wat kopers, maar de winsten zijn met circa 1% beperkt Olie : WTI en Brent lijken een serieuze poging te doen nieuwe highs op te zoeken en nemen steeds meer afstand van de $70.



: WTI en Brent lijken een serieuze poging te doen nieuwe highs op te zoeken en nemen steeds meer afstand van de $70. Bitcoin staat opnieuw onder druk en verliest zomaar 8%, allicht als uitvloeisel van de Fed meeting vorige week.



Adyen (- 1%) stond wat onder druk, vermoedelijk op angst voor een prijzenslag in de VS.



(- 1%) stond wat onder druk, vermoedelijk op angst voor een prijzenslag in de VS. ECP (+ 3,2%) veerde vandaag relatief krachtig op na enkele duidelijk mindere handelssessies, andere vastgoedfondsen deden niet mee.

(+ 3,2%) veerde vandaag relatief krachtig op na enkele duidelijk mindere handelssessies, andere vastgoedfondsen deden niet mee. PostNL (+ 1,7%) neemt weer afstand van de €4,50 en stijgt op matig volume.



(+ 1,7%) neemt weer afstand van de €4,50 en stijgt op matig volume. Pharming (- 4%) zakt weer lelijk weg en heeft weer de pennystock status te pakken.



(- 4%) zakt weer lelijk weg en heeft weer de pennystock status te pakken. Galapagos (- 2,9%) lag opnieuw zwak, relevant nieuws kon hiervoor niet gevonden worden



(- 2,9%) lag opnieuw zwak, relevant nieuws kon hiervoor niet gevonden worden Sligro (- 1,7%) maakt even pas op de plaats na enkele sterke dagen: heropening van de horeca geldt als ingeprijsd.



(- 1,7%) maakt even pas op de plaats na enkele sterke dagen: heropening van de horeca geldt als ingeprijsd. Op de lokale markt veerde Beter Bed weer wat op en sloot 2% hoger

Adviezen

ASML: naar €750 van €620 en kopen - Barclays Capital

AB InBev: naar €74 van €77 en kopen- Barclays Capital

Philips: naar €50 van €54 en naar houden van kopen - HSBC

Aedifica: naar €114 van €112 en naar houden van kopen - Bank Degroof

Agenda

22 juni Event



00:00 IMCD AvA

08:00 Accsys jaarcijfers gebroken boekjaar 2020/2021

16:00 VS verkopen bestaande woningen mei