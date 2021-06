IEX Podcast: Alles over de Fed, shorten en trading

Met een V.S. mei inflatie van 5% en een rieele inflatie van 3,4% heeft de Fed feitelijk vandaag, 18-06-21, een schot voor de financiële boeg afgegeven. Naar verwachting gaan de rente verhogingen niet in 2024 of 2023 maar in 2022 spelen. Dat was door de stijgende grondstoffen markten en een mogelijke loongolf inflatie te verwachten. De Centrale Banken staan met de rug tegen de muur. De helikopter strategie van Biden begint zich te wreken, terwijl ze nog niet goed opgestart is. Beleggers moeten hun hoge K.W. verhoudingen eens onder het vergrootglas leggen. De Buffet indicator stond vlak voor de crash in 2000 op 140% en in 2007 iets boven de 100%. Nu staat hij op 200%. Als de waarde van aandelenmarkten 100% of gelijk aan het jaarlijks BNP bedragen is een crash niet ver weg. De opkomende landen met hun $ leningen krijgen het benauwd. Gaan de alarmbellen nog niet rinkelen?