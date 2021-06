Saaie futures, maar genoeg tumult dollar, rentes en vooral commodities

AJ, een grote vraag die de aandeelhouder Flow Trader bezig houdt (ook hier op het forum binnen IEX):

- Flow Traders arbitreert in crypto prijzen op 15 verschillende platform en is tevens de officiele market maker voor meerdere Bitcoin / Ethereum gerelateerde ETP's in Europa. In hoeverre kunnen we een uitschieter verwachten in de Q2 cijfers obv de enorme volumes in Q2 die we op crypto platforms zagen zoals Binance zien (https://nomics.com/exchanges/binance#chart) inclusief de grote crash in Mei?



Benieuwd of jouw gast daar een idee over heeft?