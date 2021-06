EK, drankjes en vedettes: dit doen de koersen van Heineken, ING, Nike en Coca-Cola

Wat doet u nu? Temperatuur check. Ok. U loopt rood aan. Dat is niet goed. AEX in een kleine range van zeg 729 a 735 punten. Dus onder de 729 gaan we naar de 700 toe en boven de 735 kunnen we naar de 740. Nee. Ik ben niet zo enthousiast als het Oranje volk tegen en Oekraine. Zie ik zelfs een rode DAX future? Ze gaan toch niet de 15.600 punten testen? Oe. Yields behoorlijk rood. Middel lange termijn parameter vindt het prima. Daar moet nog meer lucht uit en gaat op deze manier ook gebeuren. Nog 3 a 5 weken daar en dan staat de trading parameer geheel weer op neutraal en kan dan een mega hogere yield rondje gaan maken. Lagere yields geven ten eerste een verzwakking aan en ten tweede is het slecht voor de financials. Lagere yields zijn goed voor High Tech fondsen, maar als High Tech fondsen ook High Multiple gewaardeerd zijn, kan het niet altijd hoger en hoger. Nasdaq future laat een magere plusje zien. Is dit een voorbode voor een veel rodere volgende beursweek? VIXie blijft loeren. Als ze vandaag de 18 veroveren, dat zou een pre voor de beren zijn. Een stiekeme grote veld slag overwinning. Zeker na vorige week toen de VIX sloot op een 15 midden. Het zal vandaag zoveel mogelijk in een kleine range houden zijn. Alles af tikken en binnen harken. De beurs ochtend is bijna voorbij.