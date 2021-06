EK, drankjes en vedettes: dit doen de koersen van Heineken, ING, Nike en Coca-Cola

Hebben voetbalvedettes Ronaldo en Pogba invloed op de beurskoersen van EK-sponsors Coca Cola en Heineken? Beide drankfondsen krijgen veel aandacht, maar kunnen technisch geen potje breken.

In de media is buitenproportioneel veel aandacht besteed aan de acties van Ronaldo en Pogba. De vedettes hebben ten overstaan van de pers, flesjes cola en Heineken, twee sponsors van het EK, demonstratief opzij geschoven.

Actie Ronaldo en Pogba

Volgens mediaberichten zorgen de heren er hoogstpersoonlijk voor dat het imago van de sponsors flinke schade lijdt. Ook zou de beurswaarde een deuk hebben opgelopen.

Sensationeel allemaal, maar het klopt niet. Zo daalde de koers van Coca Cola wel, maar dat was ten delen doordat het aandeel ex-dividend ging. De koers van Heineken is op de berichten zelfs gestegen.

Kijken we over het koersverloop van deze week, dan is Coca Cola met 2% gedaald. Maar de Dow Jones, waarvan het frisdrankfonds deel uitmaakt, daalde in dezelfde periode met bijna 1,9%. Dus Coca Cola loopt dus in de pas met de rest van de markt.



Heineken is deze week bijna 2% in koers gestegen, versus een plus van 0,9% voor de AEX. Kortom de schade, als er al sprake van is, is ver overdreven. Mijn IEX collega Arend Jan Kamp heeft er ook al uitgebreid aandacht aan besteed.

Bij andere sponsors zien we soortgelijke ontwikkelingen. De koers van shirtsponsor Nike is deze week 2,3% gedaald. Daar staat tegenover dat bij KNVB-sponsor ING de beurskoers deze week met 0,6% is opgelopen.

Vandaag bekijk ik de technische plaatjes van Coca Cola, Heineken, Nike en ING. Opmerkelijk is wel dat niet één van deze sponsoren is opgenomen in de defensieve lange termijn TA portefeuilles. Dat heeft er mee te maken dat op langere termijn nog geen sprake is van structurele outperformance.

Heineken

Het technische plaatje van Heineken wint aan kracht nu er binnen de neutrale bandbreedte hogere bodems worden gevormd.

Om meer ruimte naar boven vrij te maken, moet de weerstand van €105,00 de (top van 21 februari 2020) gebroken te worden. De steun ligt op €80,84 (de bodem van 5 maart).

De 200-dagenlijn van Heineken laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer. De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert echter dat Heineken al twee jaar slechter presteert dan de markt.





ING

ING laat een patroon zien van hogere toppen en hogere bodems, een teken van koopkrachtige vraag.

De trend is opwaarts gericht, maar de weerstand van €12,14 (de top van 19 april 2019) ligt dichtbij. Die moet nog gebroken worden.

Steun ligt rond €7,14 (de bodem van 29 januari). Na een uitbraak boven de weerstand van €12,14 wordt €13,28 het volgende opwaartse koersdoel.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wijst bij ING op een positieve technische conditie. De stijgende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat ING iets beter presteert dan de rest van de markt.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vergelijkt het koersverloop van ING met dat van het marktgemiddelde.











Coca-Cola

Coca-Cola komt er technisch bezien beter bij te liggen, met hogere toppen en bodems. Aan de bovenkant is er weerstand rond $60. De steun ligt op $48,11 (de bodem van 29 januari).

De 200-dagenlijn van Coca-Cola laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer. Maar de dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Coca-Cola achter blijft bij de rest van de markt.









Nike

Nike laat lagere toppen zien, nadat eerder de stijgende trend is gebroken. De weerstand ligt rond $147,95 (top van 25 december 2020). Vooralsnog is er geen reden om positief naar dit aandeel te kijken.

Steun ligt op $105,62 (de bodem van 22 januari 2020). De 200-dagenlijn van Nike vlakt wat af.. Dit geeft een lichte verzwakking in de technische conditie weer.

De B.O.B. draait neerwaarts. Dit signaleert dat Nike iets slechter gaat presteren dan de markt.