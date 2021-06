Vijftig jaar notering! De verbijsterende Boskalisgrafieken

Gefeliciteerd, Boskalis! Dat mocht gisteren gongen, omdat het bedrijf vijftig jaar beursgenoteerd was. Ah leuk, maak ik even een grafiekje van versus de MSCI Netherlands Index (de AEX is pas sinds 1983, vandaar) voor een Stan Huygens-blogje. U weet wel, gewoon even samen juichen en glazen heffen voor ons eige.

En toen kreeg ik dit... Wat?! Ja, dit is Boskalis versus die MSCI Netherlands herbelegd en geïndexeerd vanaf 1 januari 1973, want mijn data gaan net niet helemaal terug. Enfin, ik bederf het Boskalisfeestje even niet vandaag, dacht ik gisteren. Ik kijk morgen wel weer. Bij dezen.



Op zo'n termijn moet u natuurlijk altijd logaritmisch kijken en de aap komt al meteen uit de mouw. U ziet dat in de jaren tachtig Boskalis als de eerste de beste gesjeesde biotech werd geknipt en geschoren. De maximale daling was 83%. Kan de beste gebeuren, een zeker Amazon verloor ook eens ruim 95% tussen 2000 en 2003.



Let nu op, ik neem de grafiek nu sinds 1 januari 1988, drie dagen voor de koers bodemde. Nu is Boskalis ineens een briljant aandeel!



Logaritmisch:



Wat is nu de moraal van dit verhaal? Spreiden, denk ik. Want bedrijven en aandelen kennen goede en slechte tijden en dat kan extreme vormen aannemen. En dan is een mandje wel zo prettig. De les is ook dat u altijd moet opletten welk timeframe er waarom in welke grafiek wordt gebruikt om een punt te maken.

Want daar kan u soms letterlijk alle kanten mee uit. Neem Boskalis: hierboven hebt u zowel een argument (lees: grafiek) om te vertellen dat Boskalis een geweldig, als dat het een rampaandeel is.