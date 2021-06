Het loopt allemaal wel los voorbeurs na heet avondje Fed

Paar tienden lager, de futures zijn niet heel erg onder de indruk van het havikse Fed-rentebesluit van gisteravond.

Hij zei het letterlijk en hier zit geen woord centralebankiaans tussen:

Is inflation higher than we previous thought? Yeah.

Hij is Fed-voorzitter Jerome Powell en hij kwam gisteren op zijn laatste verhaal terug: de inflatie valt dit jaar veel hoger uit dan verwacht en blijft langer plakken: 3,4%. Daarom gaat de Fed een jaartje eerder de rente met 50 basispunten verhogen: niet in 2024, maar al in - schrijft u even mee - 2023.

Haviks dus, ofwel de dollar staat nu weer op 1,20, de Amerikaanse tienjaarsrente is tien basispunten hoger op 1,58% en aandelen verliezen wat. Niet veel, zelfs dure en dus voor hogere rentes kwetsbare technologie niet. Tja, we hebben het ook over een lousy 50 basispunten ergens in 2023, hè? Als het al...

Hier leest u mijn stuk met alle data en quotes van gisteravond.

The Federal Reserve gave a strong vote of confidence that the U.S. economic recovery was on track and officials moved projected interest rate increases from 2024 to 2023. More here https://t.co/Db95dawjie pic.twitter.com/5Jz2VdygAC — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2021

Kijk aan, wat hebben we hier? Op CNBC nog wel. Eindelijk! Succes KLM, een andere keer gaan we wel weer over de cijfers en de schuld zeuren.

KLM will resume most routes this year as vaccine rollouts boost travel, CEO says https://t.co/Zffr8imWy3 — CNBC (@CNBC) June 17, 2021

Verder is er weer nul komma nul bedrijfsnieuws op het Damrak. De agenda van vandaag stelt ook niet zoveel voor, ofwel ik heb het verhaal voorbeurs alweer verteld. De opening dan, dit is alle schade.



Marktbreed ziet u een zouteloos Azië en de commodities trekken aan, zelfs goud. Dat kreeg gisteren een tik van Fed, dollar en rentes. Bitcoin en ethereum doen ook kalm aan, nullen voor de komma. Het rentebesluit ging daar gisteren volkomen geruisloos aan voorbij.



De rentes dan, oorverdovende stilte hier:

Ja, JET dus. Heb ik het goed, met de nieuwe notering aan de Nasdaq gisteren vallen er even wat arbitrageposities weg? Fors dit, het lijkt de koers wel dit jaar.

Grapje, ik maak het al even goed met je, JET. Scherp dit en in de VS houden ze wel van zulke ondernemers:

En dan nog even dit

De terugblik:

The Dow, S&P 500 and Nasdaq all closed lower as the U.S. Federal Reserve indicated that it could begin hiking interest rates in 2023, a year earlier than predicted https://t.co/WdmE5g0z2Z pic.twitter.com/PKpw3BywNH — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2021

Verrassing:

The UK is in talks with six companies, including Ford, Nissan Motor and Samsung, over building gigafactories to produce electric vehicle batteries, the Financial Times reported. More here: https://t.co/R6cDjc3tE4 pic.twitter.com/Qtr4AOU1T8 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2021

Wij van WC Olie zeggen...

A new oil supercycle could hinge on a lack of drilling investment, Saudi Arabia says https://t.co/9V2bPEfPIL — Bloomberg Markets (@markets) June 16, 2021

Huh?

Here's a peek inside Google's first retail store, a day before it opens in New York’s Chelsea neighborhood. https://t.co/O8vzhK2WSA pic.twitter.com/eSO8pXipF0 — CNBC (@CNBC) June 16, 2021

Oh jee:

#CureVac shares drop like a stone after Covid shot falls short w/47% efficacy. pic.twitter.com/9hsrQz5P6l — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 16, 2021

Eerst de SEC die order flows verkopen wil verbieden en nu dit, citaat:

The prices of so-called meme stocks may be distorted because the majority of trades in those names are executed away from public exchanges where share price formation occurs, the head of the New York Stock Exchange said on Wednesday.

‘Meme’ stock prices may not properly reflect demand -NYSE president https://t.co/uOAcZFoKud pic.twitter.com/jVinuaDgrv — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2021

Pfff:

Pfizer CEO sees a return to "normal" globally by the end of 2022. #CNBCEvolve https://t.co/3hdXhZXbHa — CNBC (@CNBC) June 17, 2021

Voor de liefhebbers:

Thousands of pages of research, the challenges of Webex, and medieval poetry: Take a look behind the scenes of the ECB's strategic review https://t.co/wXLLXTyF1b — Bloomberg Markets (@markets) June 17, 2021

Veel plezier en succes vandaag.