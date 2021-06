Wereldwijd positief sentiment zorgt voor stijgende beurzen

Het succes van het vaccinatieprogramma zorgt ervoor dat het virus wordt teruggedrongen en de economie steeds verder open gaat. Veel bedrijven hebben zich het afgelopen jaar goed weten aan te passen aan de omstandigheden, waardoor ook het aantal faillisementen beperkt is gebleven.

Verwacht wordt dat de economie straks weer op volle toeren gaat draaien, zodra alle beperkingen zijn opgeheven. Ook voor de beursgenoteerde bedrijven betekent dit gunstige tijden. De beurs loopt echter gemiddeld een half jaar voor op de laatste economische cijfers, waardoor een deel van de potentiële winsten al in de koersen is verwerkt.

Vooralsnog liggen de technische plaatjes er sterk bij en verwachten beleggers ook voor de langere termijn stevige economische groei. Ik bekijk het langetermijn-technische beeld van de AEX-index, de Euro Stoxx 50 en de MSCI World Index.

AEX-index vormt hogere top

De Nederlandse beurs (AEX-index) heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten. Nadat de laatste top is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijging richting weerstand 760,00 punten (berekend koersdoel).

Het patroon van hogere toppen en bodems wijst op aanhoudende vraag. De koers beweegt daarnaast ruim boven het 200-daags gemiddelde, wat de sterke technische conditie bevestigt. We blijven positief zolang steun 677,88 punten (bodem van 14 mei) weet stand te houden.

Euro Stoxx 50-index blijft omhoog kijken

Het Europese beursgemiddelde (Euro Stoxx 50-index) is in de laatste correctie opgevangen door de voormalige weerstand. Hiermee blijft het technische beeld positief en is ruimte vrijgekomen voor een stijging richting 4.502,80 punten (gevormd op 10 december 2007).

De oude stijgende trend is hervat nu de voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken. Hiermee is een nieuwe verbetering is opgetreden. Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 3.865,00 punten, gevormd door meerdere oude toppen sinds 2015, intact blijft.

MSCI World Index laat een krachtige stijging zien

De MSCI World-index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten. Nadat de laatste top is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijging richting berekend koersdoel 3.300,00 punten.

De index laat een krachtig patroon zien van steeds flink hogere toppen en hogere bodems. Om het positieve technische plaatje in stand te houden, is het wel van belang dat steun 2.876,79 punten (bodem van 14 mei) intact blijft.